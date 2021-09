Las fisuras y sombras de la alta tecnología. El VAR no es perfecto. José Mel Pérez, en la rueda de prensa de este mediodía en Barranco Seco, trasladó una comunicación del Comité Técnico de Árbitros en el que le trasladaron una error grave a la hora de tirar la línea en el 3-1 del CD Mirandés, obra de Íñigo Vicente, el pasado 5 de septiembre. "Llevamos dos partidos fuera de casa [tablas en Montilivi y naufragio en Anduva]. Un empate sin goles y luego perdimos 4-2 ante el CD Mirandés de forma justa...Si bien es cierto que los árbitros se reúnen y nos comunicaron que el tercero que nos meten, las líneas están mal tiradas. Era fuera de juego; nos tocó otra vez, pero a toro pasado todos somos Manolete. Eso te perjudica, pero debemos mejorar fuera de casa, como sea. Dar nuestra mejor versión, no vale amagar y no dar".