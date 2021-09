Los pecados y aciertos de Mel

El laberinto del novelista. La antorcha es Jonathan Viera y algo de precisión -21 lanzamientos y un tanto a favor en los últimos dos duelos-. Seis jornadas, 540 minutos, seis goles, siete en contra, 48 tiros, un triunfo, cuatro empates, un naufragio y una UD irreconocible en el ciclo del bólido. Cambios y más cambios. El peaje de una obsesión. José Mel Pérez sigue dándole vueltas al ‘once tipo’. Los percances físicos de Raúl Navas y Sergio Ruiz, así como decisiones contraproducentes en la banda -como prescindir de Jonathan Viera, Pejiño y Moleiro por el riesgo de una lesión muscular-,dejan al proyecto amarillo en una desconcertante casilla de salida. Las dos contiendas ante Ponferradina y Cartagena son el salvavidas.

El estratega acertó en su apuesta por Moleiro ante el Ibiza; en El Plantío no dio con el revulsivo

«Queremos un equipo reconocible, estamos en el camino que deseamos y Viera será Viera en marzo (...) Para afianzar un discurso es importante ganar. Ante el Burgos, ofrecimos más pausa. No nos interesan los giros vertiginosos, hay jugadores que estarán mejor físicamente más adelante como Jesé, Viera, Moleiro o Pejiño». El discurso de Mel en El Plantío (0-0) trató de justificar la retirada de los tres actores con más talento del verde. Una decisión que fortaleció el latido defensivo -control y portería a cero-, pero no inquietó al meta Alfonso Herrero.

Peñaranda saltó en el 61’ por Pejiño. El rostro del de Barbate resultó un poema. Ya ante el Ibiza, la salida del exjugador del Sevilla (80’) desconectó a Moleiro que estaba en su salsa. Al son del ‘otro Pedri’, la UD tenía al cuadro de Carcedo atrapado en su trampa mortal.

Clau antes que Sadiku

Las carreras de Peñaranda le dieron otro nervio al encuentro. Sin embargo, las irrupciones de Pinchi y Clemente empequeñecieron a la UD. Con Sadiku en el banco y sin minutos, se optó por Clau Mendes sobre la bocina. Otra decision difícil de justificar. Así como la desaparición de Maikel Mesa de las dos últimas citaciones.

Es como si el (4-2) de Anduva ante el CD Mirandés no hubiese cicatrizado. De ese pulso, quedaron señalados Raúl Navas -jugó por molestias por exigencia del técnico y ya lleva tres duelos en la enfermería-, así como Benito Ramírez -no ha vuelto a jugar- y el citado Maikel Mesa. El lagunero fue retirado en el 45’ para dar entrada a Óscar Pinchi. Cabe reseñar que el Pearl Harbor rojillo, Enzo Loiodice fue retirado en el 22’ para apostar por el control del esférico de Kirian Rodríguez -la misma cantinela del «control»-.

Pero por encima del dominio del esférico, la UD fue letal ante el Huesca al contragolpe -lució un 35,9% de posesión de balón- en una de las mejores actuaciones con el novelista en el banquillo. «En agosto no se sube», llegó a valorar. Esta partitura de las mil aristas no encaja en el discurso de un sello reconocible. Ante el Valladolid, primera jornada, se jugó con una línea de cuatro defensas y luego con tres centrales. El mismo guion que ante el Girona en Montilivi, 90 minutos y dos dibujos.

La efectividad de Jesé y un Pejiño sideral pusieron un 2-0 de oro ante el Huesca, uno de las mejores plantillas de la categoría, en catorce minutos de fantasía. Pero todo lo ganado, esa moral vitamínica, fue devorada por una penosa puesta en escena en Anduva. En esa latitud macabra, Pejiño y Jesé volvieron a hace diabluras. Pero se recuperó la etiqueta de ‘hermanitas de la Caridad’. Mel metió bisturí y taponó la sangría de goles.

Los pulmones del ‘21’

En las primeras seis jornadas de la pasada campaña, la UD encajó nueve dianas por las siete de la actual. Pero alcanzó los nueve puntos -tres más que ahora- y diez tantos. En la 2019-20, los mismos seis puntos y solo cuatro tantos a favor. Habían recibido siete.

Patentado el rigor y espíritu defensivo, falta soltarse en ataque. Peñaranda ofreció buenas sensaciones en Burgos, mientras que Jesé una ocasión clarísima.

Sadiku solo fue titular ante el Valladolid, y no ha demostrado nada. Ayer era todo sonrisas en la sesión de trabajo. Pero Viera es la solución bendita. «En el 55’ está mirándome para que lo quite. En marzo será un jugador principal. Ahora no está. Tiene 40 minutos y luego pierde oxígeno», desveló el novelista en El Plantío. Patentar un once -con Enzo y Nuke-, definir la nómina de pistoleros y ponerle una vela al Dios Viera. El libro de estilo del renacer urgente.