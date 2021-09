Jesé cierra el paso

Jesé Rodríguez acapara todo el protagonismo en el puesto de delantero centro de la UD Las Palmas. Según Pepe Mel, no está en su mejor condición física, pero el técnico le ha entregado el carné de titular, lo que, por otra parte, cierra el camino a los otros tres atacantes de la plantilla, que apenas han tenido participación pese a que el cuadro amarillo ha sufrido de falta de puntería en las últimas jornadas, sobre todo en los duelos ante el Ibiza (1-1) y el Burgos (0-0).

En resumen, Jesé, que fue suplente en los dos primeros encuentros, en casa frente al Real Valladolid y fuera contra el Girona, ha jugado el 72% de los minutos. De los 540 que se han disputado, acumula 388. Por contra, Armando Sadiku, fichado en el pasado mercado estival, sólo suma 117; Ale García, una de las sensaciones de la UD durante la pretemporada, únicamente 10, mientras que Rafa Mujica ni siquiera se ha estrenado.

El mano a mano que falló en El Plantío de Burgos recordó al Jesé menos letal de la campaña pasada

Si bien el exjugador del PSG ha marcado dos de los seis goles de Las Palmas en otros tantos choques –ante el Valladolid, nada más entrar al campo, y frente al Huesca, de penalti–, suma tres partidos sin ver portería y ha recordado al Jesé más tibio y menos letal de la pasada campaña.

La acción que lo evidencia es el mano a mano con el portero del Burgos CF, Alfonso Herrero, el lunes pasado en El Plantío. En una de las últimas acciones de la primera parte, Jonathan Viera, con un pase extraordinario por encima de la defensa, dejó solo al grancanario frente al meta, sin embargo, la resolución fue pésima: tiro flojo, con el interior, al centro de la portería –tal y como refleja la imagen que ilustra esta información–.

Tibieza

La cara de Jesé tras perdonar el 0-1 recordó al mismo delantero que meses atrás se había mostrado negado de cara a puerta y que parecía haber dejado atrás las dudas sobre su capacidad goleadora con sus tantos ante el Valladolid y el Huesca. Después del buen inicio, jugó los 90 minutos en el desastre de Miranda de Ebro, 80 frente al Ibiza y ante el Burgos fue sustituido por Clau Mendes en el tiempo añadido.

La mayor participación de Jesé se ha producido justo después de que Mel dejara bien claro, en la previa de la cita de Anduva, que no tenía el puesto asegurado. “Jesé sabe que habrá partidos en los que no juegue de inicio. Lo comprende. Puede jugar en encuentros durante la última media hora, para que juegue en ventaja. Sadiku nos da unas cosas y Jesé otras. Tenemos delanteros de distintas características y es algo bueno para nosotros”, comentó el técnico en su comparecencia previa al choque contra el Mirandés.

Días después, el delantero, en su primera rueda de prensa tras su presentación como amarillo en enero pasado, dijo en el mismo sentido: «El míster y yo tenemos bastante confianza y somos sinceros a la hora de hablar. Él es el entrenador, el que manda y toma decisiones. A mí me puede parecer bien o no, pero hasta ahora todo me ha parecido correcto. Yo siempre voy a estar preparado y luego él tomará la decisión de ponerme o no. Si meto goles, se pensará dos veces quitarme».

Mel advirtió que no sería titular siempre; en las últimas citas sin victoria sólo se perdió 10 minutos

Pese a las palabras de uno y otro, el entrenador le ha incluido la mayor parte de los minutos y el jugador no ha marcado en los últimos tres encuentros. Sadiku, Rafa Mujica y Ale García han seguido sin tener protagonismo y no tienen visos de participar de inicio tampoco pasado mañana (17.15 horas) frente a la SD Ponferradina.

Hay un dato que puede explicar por qué la UD Las Palmas está donde está, con siete puntos en el puesto 13 de la clasificación: el cuadro amarillo está a la cola en el reparto de goles. Sólo tres jugadores han hecho diana: el propio Jesé –dos–, Pejiño –tres– y Moleiro –uno–, mientras que los equipos que ocupan las posiciones altas tienen más goleadores.

Así, la Ponfe tiene cinco; el Sporting, siete; el Almería, siete; el Tenerife, seis; el Mirandés, cinco; y el Eibar, cuatro. La UD, por su parte, iguala con el Burgos, el Leganés, el Cartagena, el Girona, la Real Sociedad B, el Valladolid y el Zaragoza. Un colapso ofensivo que lastra a Las Palmas.