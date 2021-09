Pepe Mel: "Como mínimo, tenemos que estar en el 'playoff"

Sin presión por que la UD Las Palmas únicamente haya sumado una victoria en seis jornadas y con la convicción de que su equipo, "como mínimo", tiene "que estar en el playoff". Con ese talante de optimismo se presentó Pepe Mel en la sala de prensa de Barranco Seco minutos antes del último entrenamiento de la semana antes de recibir el sábado (17.15 horas, Movistar Vamos) al líder, la SD Ponferradina, y horas después de que el presidente Miguel Ángel Ramírez le ratificara en el cargo pase lo que pase mañana y la próxima semana.

«Estoy tranquilo. Siento el respaldo total de la junta directiva y de la afición», sentenció el madrileño, que también cerró filas en torno a sus jugadores. «Tengo una buena plantilla y, como mínimo, tenemos que estar en playoff. Estoy en deuda con la afición», comentó.

Por otro lado, Mel confirmó las bajas de Raúl Navas, Sergio Ruiz y Óscar Pinchi para recibir a la Ponfe, este último por un esguince de tobillo que se produjo durante el partido del lunes pasado en Burgos, y que le ha impedido participar en los entrenamientos. El entrenador, además, reveló que las pruebas que los servicios médicos han realizado al central sevillano no revelan ninguna lesión. "El médico me dice que encuentran nada, pero él no se ve", aseguró