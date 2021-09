Fe ciega en el resurgir de un plantel de quilates. En septiembre no hay crisis. El atacante tinerfeño de la UD Las Palmas Óscar Clemente, treinta partidos de amarillo y que en esta edición liguera acumula 64 minutos ante Girona (31'), Huesca (13') y Burgos CF (20'), se desmarca del pesimismo del entorno. Desecha el término 'crisis' tras sumar una victoria en las primeras seis jornadas y sumar solo un punto en las tres últimas jornadas ante CD Mirandés (4-2), UD Ibiza (1-1) y el pasado lunes en El Plantío ante el Burgos CF (0-0). Además, reclama paciencia para ver al Viera estelar -dos partidos en este cuarto ciclo-. "Es cierto que solo hemos ganado un partido, pero con la actitud que hemos tenido, es evidente que se han visto cosas diferente. Por ejemplo, ante el Burgos, hemos salido a ganar y la victoria era más que merecida. Seguro que desde ya llegarán las victorias".

A la hora de analizar otras deficiencias, no estima que la UD haya afrontado los compromisos ante Mirandés, Ibiza y Burgos con un exceso de confianza. "No creo que falte humildad". Sobre Jonathan Viera, está convencido de que esta tarde ante la SD Ponferradina (17.15 horas, Movistar Partidazo), explotará el registro galáctico del '21'. "Jony acaba de llegar, lleva poco tiempo con nosotros; está cogiendo la forma, cuando estemos todos bien y con estas sensaciones, seguro que llegarán las victorias". En los dos últimos partidos oficiales, el bloque amarillo, con su frente ofensivo galáctico, hizo 21 remates. Pero solo el tanto de Alberto Moleiro. "Hemos generado mucho; un día entran otro, y otro no. El rival nos lo pone difícil, y esto también cuenta. Nos fuimos dolidos y fastidiados de Burgos, pero se dio la cara. Ahora llega una gran oportunidad ante Ponferradina y Cartagena".