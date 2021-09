Moleiro, arte en el escaparate

La UD no es un mercado persa. En el jardín de Jonathan Viera, cada lienzo luce una etiqueta. Alberto Moleiro vale 30 millones de euros -blindaje con las piezas de la factoría de Barranco Seco y en el mismo escenario contractual que el delantero de Vecindario Ale García-. Desde la zona noble de Pío XII, asumen que la perla del Teide figura en la agenda del FC Barcelona, en unas pisadas, que evocan a la consagración de Pedro González ‘Pedri’. La operación del infante de Tegueste deja cerca de 17 millones en octubre, con el pago de la cláusula de los 50 partidos oficiales con la elástica del Barça -debe superar los 45 minutos-. Un negocio redondo. Jugada maestra.

Moleiro no es Pedri. Con sus cinco apariciones ligueras (245’) y un gol ante la UD Ibiza, el tinerfeño es uno de los favoritos de la grada junto a Jonathan Viera, Jesé Rodríguez o Nuke.El pasado sábado,en el momento de ser retirado del verde, el Gran Canaria le brindó un cálido guiño. Llegó del Juvenil A tras conocer el barro de la Segunda B de la mano de Juan Manuel Rodríguez -el internacional juvenil se estrenó ante el Coruxo con la vela chica en diciembre del 2019- . Los 26’ ante el Real Valladolid fueron su carta de presentación, para un activo que está representado por Olaf Bonales.

Gigantes como el Inter de Milán y el Chelsea también se suman al Barça en la lista de pretendientes. Desde el club grancanario, realzan el aroma de suficiencia de un proyecto que suma 16 años sumando talentos al verde. Desde Aythami Artiles Oliva -ahora en las filas del Nàstic Tarragona-, y que fue pasó a la historia como el primer traspaso en la era Miguel Ángel Ramírez -se fue al Deportivo en 2007-.

Ruido en la Ciudad Condal

A pesar de la cruenta situación económica del FC Barcelona, desde diferentes cabeceras de medios de comunicación de la Ciudad Condal se refuerza el interés del conjunto azulgrana en fichar a Moleiro -que cumple 18 años el próximo jueves-. Sería para formar parte del filial, que en la actualidad lucha por subir a la esfera profesional. Desde la zona de mando del club grancanario, aplauden la reacción del cuadro de José Mel Pérez y no están para culebrones. «Hace unos días parecía que había llegado el fin del mundo y ahora somos un cuadro sólido, así como exportador de talento. Mesura, calma y paciencia. Moleiro es un activo de la entidad y no está en venta, del resto, poco o nada podemos aportar».

El último triunfo ante la SD Ponferradina fue un ejercicio de personalidad (2-1). Dos victorias, cuatro empates y un único desliz ante el CD Mirandés en Anduva que dejó un reguero de cadáveres deportivos como Benito Ramírez -postrado a la suplencia-, Kirian, Rodríguez o Raúl Navas. De cara al pulso del domingo ante el Cartagena (17.15 horas), vuelve Sergio Ruizy se estira el enigma del central Navas. Así como la duda de Orsini para encadenar la segunda victoria consecutiva en Liga.

La visita del Tenerife

La última ocasión que la UD encadenó dos victorias consecutivas aconteció en el cierre de la pasada campaña con sendas victorias ante el Albacete Balompié (3-2) y Logroñés (0-1) en Las Gaunas -jornadas 41ª y 42ª-. Mel trata de imponer sus automatismos pero maneja la lesión de Enzo Loiodice y Pejiño como principales escollos. Además, cabe recordar que ante el Almería y Tenerife, activos como Peñaranda (con Venezuela) y Ferigra (Ecuador) podrían ser citados por sus combinados. La formación tinerfeña visita el Gran Canaria el próximo domingo 17 de octubre -fecha sin confirmar-.

Lejos del pesimismo, late Moleiro, internacional juvenil y el nuevo socio de Jonathan Viera con ese aplomo de líder imprevisible. En la constelación de Ferrari, el tinerfeño, otro acierto del área de Formación y Captación, arranca desde el costado izquierdo y estuvo cerca de lograr su segundo gol ante en LaLiga ante la Ponferradina. Genera debates, agita conciencias y conduce el balón como nadie. Tiene un profesor de lujo como ‘JV-21’, el catedrático del glamour y siempre de Armani.

«No nos consta propuesta en firme de ningún equipo, Alberto debe crecer en Segunda y con la UD Las Palmas. El resto, son fuegos de artificio», reiteran desde el entorno del juvenil, que debutó de titular en Montilivi.

En la ‘quinta del Anexo’, junto a Saúl Coco, Ale García, Cardona o Clau Mendes, Moleiro destila sufiencia. Mel tiró de su parafernalia dialéctica para describir su vínculo con el tinerfeño. Algo ingenioso. «Es de la UD, de la sangre de Las Palmas, tenemos que disfrutarlo», detalló el novelista, que encadena cuatro campañas al frente de la nave y 109 duelos en el banquillo.

Arte y escaparate. De Segio Araujo a Josep Martínez. Sin olvidar la venta de manual del infante de Tegueste. Generar patrimonio y triturar a los rivales en una secuencia de riesgo ante Cartagena, Almería y CD Tenerife. Los internacionales con España juvenil Ale García y Moleiro conforman la sonrisa de la picardía. En el reino del caño, estos dos piratas del descaro reclaman su espacio. Barça, Inter de Milán y Chelsea, como confirman desde el club isleño, siguen los pasos del último diamante. Un lingote que conexión directa con el glamour del Camp Nou.

Viene el ‘Moña’ al Gran Canaria, un eterno del gol

De la Ponferradina -con Dani Ojeda, Edu Espiau y Yuri- al Cartagena -en el que militan Rubén Castro Martín, David Simón, De la Bella, Nacho Gil y Alfredo Ortuño-. Otra visita de un rival (domingo y desde las 17.15 horas) plagado de rostros con pasado amarillo. En especial, el del Moña, que con sus 40 años, es un pistolero récord. Contabiliza 93 goles en la máxima categoría y 167 en Segunda División. Con la elástica amarilla alcanzó los 181 encuentros y 68 dianas. En la pasada campaña, con el Cartagena, firmó 19 dianas. El isletero, con 539’, acumula dos goles en su expediente. En la pasada campaña, con la formación blanquinegra, ya pisó el Gran Canaria y no pudo marcar. Rubén ha logrado perforar la meta de la UD Las Palmas hasta en tres ocasiones en Siete Palmas con las camisetas del Huesca y Real Betis. Exponente de jerarquía y eminencia, la formación de Luis Carrión vive y sobrevive gracias a la picardía del Moña. Un pistolero que le hizo dos goles al Madrid de Del Bosque en el Insular. Viene el Moña, que se fue en 2020, un legendario del gol. | P. C.