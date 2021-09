Un lateral, con alma de extremo, que forma parte de la fisionomía del escudo amarillo. Álvaro Lemos, 95 duelos con la UD Las Palmas tras debutar el 19 de agosto del 2018, disfruta de un momento dulce de su carrera. A sus 28 años, asentado en la Isla, "encontré un hogar", combate una de sus deudas pendientes. La cruzada de las 35 cartulinas amarillas. En este curso, tras siete partidos, ha visto tres amonestaciones.

"No las había contado y parecen bastantes [sonríe]. Nadie quiere tenerlas. Trato de corregirlo de forma intensiva, me preparo en todos los aspectos para ello y no verlas. Es cierto que sí hubo alguna campaña con una cifra alta, pero el resto, considero que son normales. Cuando las tienes te condiciona y no defiendes de la misma manera". En su primera temporada -2018-19- vio 15 amarillas, mientras que en la segunda solo vio cuatro -estuvo lesionado-. En la tercera, se quedó el registro en trece, por las tres que lleva en la actualidad con siete jornadas de competición (586 minutos). Cerca de la centena de partidos con la elástica amarilla, Lemos conoce la fórmula para frenar al Moña. Llega el domingo un ilustre de pólvora como Rubén Castro Martín.

"Ya lo conocemos y muy bien. Yo compartí vestuario con Rubén. Es un delantero que lleva más de dos décadas o 21 años haciendo goles. Es muy bueno, pero ya hemos jugado contra él y sabemos cómo pararlo". En relación a la última medida gubernamental, que abre los estadios al 100% y sin restricciones sanitarias, considera "determinante" el aliento de la marea amarilla para alcanzar el playoff de ascenso. "

La afición nos ayuda mucho, cada vez que jugamos en casa lo notamos. Deseamos que estén al 100 % las gradas porque nos sentimos con mucha confianza junto a ellos". Bajo un clima de euforia, tras la última victoria ante la Ponferradina, reconoce que "deben salir con esa actitud" . "Queremos ganar en el Gran Canaria y fuera. Si queremos estar en la zona alta debemos hacerlo; en el caso contrario estaremos como en los últimos años. Vamos a empezar el domingo contra el Cartagena donde tenemos dos partidos seguidos en casa e intentaremos enlazar victorias y mirar hacia arriba".

Ampliación de contrato

Lemos tiene vínculo contractual con la UD Las Palmas hasta junio del 2023 -le resta esta campaña y otra más- confiesa que se siente "importante" y estaría dispuesto a ampliar la relación. Además, analizó su acople táctico con Pejiño en el costado derecho. "Me apasiona atacar, alinearte con jugadores como Pejiño, con otra grandísima vocación ofensiva, te obliga a que le permitas encarar, sacar tiro y hacer su juego. Por mi parte, intento centrarme en defender porque si queremos estar arriba hay que ser muy serios defensivamente". Acaricia la centena como gladiador amarillo. Es un canario más. "Tengo muchas ganas porque nunca había estado tan estable en un equipo. Encontré un hogar. Es mi cuarta temporada y los 100 partidos es una cifra importante, tengo ganas de alcanzarlos".

Ayuda a los canteranos desde el silencio. Y ahora sin el brazalete -Viera, Jesé o Sergio Ruiz encabezan la relación del carisma-. "Me gustaría serlo [capitán], obviamente; pero es una decisión que no es mía y la acepto sin problema. Trato de ayudar como veterano a la gente joven y de aportar lo que sé". Aliento y oxígeno para La Palma. Lemos se emociona y reconoce el impacto en la caseta del drama que asola a la Isla Bonita. "Estamos con ellos. Las camisetas siguen en subasta para apoyar a los damnificados. Hemos aportado nuestro granito de arena con nuestras donaciones y les mandamos muchísimos ánimos".

Pedri o Moleiro. Moleiro o Pedri. Lemos no establece comparaciones. "No hay que compararlos, hay que disfrutarlos. Moleiro está empezando y tenemos que ayudarlo para su correcta progresión. Pero Pedri solo hay uno". El gallego que encontró su nido futbolístico. "Antes jugaba y salía, ahora mantengo una línea". Sueña con ser centenarios y elevar su línea realizadora de seis dianas.