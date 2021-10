La receta mágica para congelar al artillero eterno. José Mel Pérez, de cara al pulso del domingo ante el Cartagena (17.15 horas, Movistar LaLiga), desveló las líneas maestras del sistema 'anti-Moña'. Rubén Castro se cita con la UD por 17ª ocasión y a sus 40 años conforma el principal desafío de un rival que llega herido tras su derrota en Fuenlabrada. "He dirigido durante diez temporadas a Rubén y en diferentes equipos, incluida la UD [cabe sumar Rayo y Betis]. ¿Parar a Rubén? La mejor manera de que no sea peligroso pasa por cortar la jugada mucho antes de que pueda recibir el esférico. En cualquier despiste o jugada en desventaja aparece el gen goleador que desnudan sus estadísticas [260 tantos en su carrera en Primera y Segunda]. En un minuto aparece y te hace gol".

Raúl Navas, Sergio Ruiz y Enzo Loiodice causan baja. "El episodio más positivo es Pejiño. Navas solo lleva unos días entrenando y no conviene arriesgar. Debemos recurrir al sentido común. Por su parte, Enzo ha tenido mucha mala suerte. Tiene molestias y aún no está al 100% (...) En relación a Sergio Ruiz, el médico nos ha dicho que tiene una fisura en el pie y que aún le restan tres semanas más". Sobre el jugador cántabro recordó que "será amarillo hasta el 19 de diciembre, y que todavía disponen de noviembre, diciembre y gran parte de octubre".

Cuestionado por el interés del FC Barcelona por fichar a Moleiro, detalla que el canterano mantiene la calma. "Hay que reseñar que el jugador aún no ha hecho nada, lo veo tranquilo y en buena sintonía para encarar el trabajo. Esto no le afecta, y si llegase el caso, ya le tiraré de las orejas".

Sobre si había opciones de que cayese lesionado Nuke, dado su nuevo rol estelar, recalcó que "no soy médico, y eso que ahora hay muchos vulcanólogos, virólogos...Tenemos que usarlo porque todos los jugadores pueden caer lesionados, es como si tienes un Ferrari y lo dejas en el garaje con una lona puesta". Se rinde a la facilidad y pragmatismo de Fabio a la hora de sacar el esférico. "Tiene una salida clara y limpia del balón, jamás se complica la vida y eso palía su falta de físico. Pero cuando sale siempre cumple".

El rol de Jesé Rodríguez y su descanso

Jesé no se toca. Aunque Mel dejase caer que "ya sabe que puede ir al banquillo", el técnico de la UD mantiene de inicio al exjugador del Real Madrid como otro de los estandartes junto a Jonathan Viera. "Peñaranda, Pejiño y Jesé con futbolistas de impronta explosiva. Pero no es necesario que estén los tres en el verde, debemos ser inteligentes. Quizás, un día Jesé no salga de inicio". Sobre si Peñaranda podía jugar en el lugar de Pejiño, que suma cuatro goles y fue retirado en el 20' del primer acto ante la Ponferradina, fue categórico. "No me da la gana responder".