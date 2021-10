Mel patenta la UD «explosiva»

La receta mágica para congelar al artillero eterno. José Mel Pérez, de cara al pulso de mañana ante el Cartagena (17.15 horas, Movistar LaLiga), desveló las coordenadas del sistema ‘antiMoña’. Rubén Castro se cita con la UD por 17ª ocasión y a sus 40 años conforma el principal desafío de un enemigo que llega herido tras su derrota en Fuenlabrada el pasado lunes. Además, bendice las prestaciones que le ofrecen Jesé Rodríguez (dos dianas), Pejiño (cuatro) y Adalberto Peñaranda (uno) en una versión «explosiva» de su partitura. «No es descartable que puedan competir los tres a la vez, pero ante todo debemos ser inteligentes».

«Para frenar a Rubén hay que cortar la jugada antes de que reciba; en un desliz, te marca»

Nadie conoce a Rubén Castro como el novelista José Mel Pérez. Bajo ese manto de confidencias, estalla el proceder para desconectar al segundo máximo realizador histórico de Segunda (167 dianas y solo superado por Nino). «Lo de dirigido diez años y en diferentes equipos, incluida la UD [cabe sumar Rayo Vallecano y Real Betis]. ¿Parar a Rubén? La mejor manera de que no sea peligroso pasa por cortar la jugada mucho antes de que pueda recibir el esférico. Pero claro, en cualquier despiste o jugada en desventaja aparece el gen goleador que desnudan sus estadísticas [260 tantos en su carrera entre Primera y Segunda]. En un minuto aparece y te hace gol».

Matización por una fractura

Raúl Navas -inédito desde el ‘Anduvazo’ el 5 de septiembre- acumula tres sesiones. Margen insuficiente. Se pierde el cuarto duelo liguero tras quedarse en la grada ante Ibiza, Burgos, Ponferradina y ahora Cartagena. El zaguero sevillano militó en el pasado curso en la formación blanquinegra y dejó atrás una lesión muscular. Para Mel, no hay motivos para tensar la cuerda como ocurriese de forma trágica ante el CD Mirandés. «Debemos recurrir al sentido común, debe estirar su recuperación [su plaza la ocupa un esmerado Eric Curbelo, en un gran momento].

Califica de «buena noticia» la recuperación exprés de Pejiño, que se retiró en el 20’ ante la SD Ponferradina tras hacer el 1-0. El extremo gaditano de la UD contabiliza cuatro tantos, dos más que Rubén, en 360’. Todo un récord en su carrera. Sobre si Peñaranda le puede robar esa posición de privilegio en el once, el novelista levanta un telón de acero. «No le voy a responder, no me da la gana». En la posición de Loiodice, con molestias en el hombro, el elegido es Fabio.

«Moleiro está tranquilo [ante el interés del Barça]. No ha hecho nada todavía»

«Enzo tiene mala suerte, muchísima mala suerte. Tiene molestias y aún no está al 100%. Se lesionó en diciembre del pasado año y lo perdimos toda la temporada. Regresó en pretemporada y lo hemos dosificado con un plan especial. Pero cuando mejor está, le paso algo [ante la Ponfe se salió el hombro]». Pero en lo referente a la situación del centrocampista Sergio Ruiz, confirmó que le restan tres semanas más de baja -se pierde el derbi ante el Tenerife del próximo sábado 16 de octubre en el estadio de Gran Canaria-.

Dos horas después del llanto de Mel, se hacía público el parte médico del organizador, una de las piezas de mayor talento del plantel. ‘Presenta una pequeña fractura en su pie derecho, fruto de la contusión sufrida ante el Ibiza (...) Baja, entre tres y cuatro semanas’.

El técnico explicó que se trataba de una «fisura». «Será amarillo hasta el 19 de diciembre [fecha en la que concluye la cesión y se incorpora a la disciplina del Charlotte Football Club de la Major League Soccer]. Y todavía dispone del octubre, noviembre y diciembre». A las ausencias ante Burgos y Ponferradina, se suma la imposibilidad de medirse al Cartagena, Almería, CD Tenerife y Lugo en el Anxo Carro como mínimo.

Es un auténtico destrozo. Mel ya advertía que lo suyo no son los partes médicos. «No soy médico, aunque ahora hay muchos médicos, virólogos y vulcanólogos». De la fisura a la fractura. Ensayo sin resultado óptimo el 22 y más de un mes fuera de combate.

Fabio, sencillez y eficiencia

En el casting del escudero de Nuke -ante las lesiones de Ruiz y Enzo-, la opción número uno es la de Fabio González para el novelista. El sureño, apasionado de la Lucha Canaria, parece ruso. Frío como el hielo. Mel se rinde a la facilidad y pragmatismo del canterano -56 duelos de amarillo y que aún no ha visto portería-. «Tiene una salida clara y limpia del balón, jamás se complica la vida y eso palía su falta de físico. Pero cuando sale siempre cumple», avanzó.

«A Nuke hay que ponerlo, aunque se lesione. No puedes tener un Ferrari tapado en el garage»

Sobre si le preocupa que el congolés Nuke estire la maldición del mediocentro y caiga lesionado, sacó su oratoria castiza como recurso fácil. «Tenemos que usarlo porque todos los jugadores pueden caer lesionados, forma parte de este trabajo. Es como si tienes un Ferrari y lo dejas en el garaje con una lona puesta ahí parado».

‘Jey-M’ como revulsivo

Jesé no se toca. Al menos por ahora. Aunque Mel dejase caer que «ya sabe que puede ir al banquillo», el técnico de la UD mantiene de inicio al exjugador del Real Madrid como otro de los estandartes junto a Jonathan Viera. Los dos comandantes generales de un proyecto que afronta una cita capital para dar el gran salto hacia la zona de privilegio. «Peñaranda, Pejiño y Jesé son futbolistas de una impronta explosiva. Quizás, un día Jesé no salga de inicio. Y no debería sorprendernos».

Cuestionado por el interés del FC Barcelona por fichar a Moleiro, detalla que el canterano mantiene la calma. «Hay que reseñar que el jugador aún no ha hecho nada, lo veo tranquilo y en buena sintonía para encarar el trabajo. Esto no le afecta, y si llegase el caso, ya le tiraré de las orejas», avisa.

«¿Peñaranda de titular por Pejiño? Buena pregunta. Pero no le voy a responder, no me da la gana»

El diván de los ‘quemados’

¿Qué terapia lleva con los Veiga (cero minutos), Rafa Mujica (0’), Álex Suárez (0’), Ale Díez (0’), Valles (0’), Maikel Mesa (178’), Kirian Rodríguez (197’) o Armando Sadiku (122’) ? ¿Cuál es la estrategia motivacional con los mimbres castigados con un rol residual? «He sido jugador y sé por lo que están pasando. Obviamente, Pejiño pensará que soy un entrenador cojonudo, a lo mejor, el resto no tanto. Pero potencio el diálogo con aquellos jugadores que en este momento de la competición no gozan de tanta participación. Pero todos son importantes».

Escalar y escalar el Everest de plata. «En abril, estaremos bien colocados, pero para eso hay que sumar de tres en tres desde este minuto». De Viera, progresa adecuadamente. «Estaba en pretemporada y sigue creciendo. Se acerca a la versión que deseamos». El novelista patenta la UD explosiva. Del Ferrari a la Goma-2. En busca del segundo triunfo consecutivo.