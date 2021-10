Operación promoción cumplida. Comer en la mesa del reservado del playoff, primer reto cumplido del símbolo 'JV-21' en su cuarto periplo de amarillo. El frenesí de la UD ante el Cartagena (4-1), de ayer domingo en el Gran Canaria, deja a los pupilos de José Mel Pérez en la sexta plaza con trece puntos en la octava jornada. A falta del Girona-Almería (20.00 horas), el cuadro grancanario no pierde una posición de privilegio que no se daba desde la 22ª jornada de la 2019-20. En aquella jornada, los isleños empataban sin goles en el Fernando Torres (0-0) ante el Fuenlabrada, en un choque que quedó marcado por la grave lesión que sufrió Narvaéz en su rostro -que precisó de quirófano-. A la siguiente fecha, ante el Real Zaragoza, la UD sucumbía por la mínima (0-1) y descendía de la sexta a la novena plaza. Desde enero del 2020, aún en la época prepandémica, no hay rastros de habitar ni pernoctar en las alturas de la tabla de la categoría de plata.

Con tres victorias -ante Huesca, Ponferradina y Cartagena, todas sumadas en el Gran Canaria-, cuatro empates y una sola derrota, Las Palmas contabiliza trece unidades y tiene dos de renta con el séptimo clasificado, el Real Oviedo (11 puntos). El bloque del novelista afronta ahora dos partidos de alto riesgo ante el Almería -este sábado en los Juegos del Mediterráneo-, que va tercero con un partido menos, y el CD Tenerife en el Gran Canaria -16 de octubre en el gran clásico canario-. El cuadro chicharrero, que se impuso al Huesca en El Alcoraz el pasado sábado, late en la cuarta plaza de la tabla.

Viera dejó a la UD en playoff en diciembre del 2019, cuando puso fin a su tercer periplo de amarillo y regresó al Beijing. A las dos jornadas siguientes -Fuenla y Zaragoza-, se diluía el sueño de la gloria. Ya como jugador en propiedad, el '21' se estrenó con un empate ante el Ibiza (1-1) y luego participó en el punto amargo y de frustración ante el Burgos (0-0) en El Plantío. A un nivel más óptimo, dos victorias consecutivas ante Ponferradina y Cartagena. Ante los del Bierzo, dejó una asistencia a Peñaranda y ante los de Carrión, su estreno realizador -ve puerta 666 días después- desde el punto de penalti. El penúltimo tanto del genio de La Feria fue ante el CD Numancia el 8 de diciembre del 2019.

Recordar que en la 2018-19, en el ciclo del costalero Manolo Jiménez, la UD comenzó la campaña como un tornado: las primeras catorce jornadas en el playoff. Con el despido del técnico andaluz, llegó Paco Herrera y el primer descalabro en el Ramón de Carranza -ahora Estadio Nuevo Mirandilla- dibujó la cuesta abajo. Con el catalán Herrera, Las Palmas bailó de la séptima a la undécima plaza. Con la llegada de Mel, marzo del 2019, la UD navegó entre la 11ª y la 12ª posición. El novelista finalizó su primer curso en esa 12ª plaza, mientras que en la 2019-20, la de la pandemia, la dejó en la novena plaza. Misma posición que el pasado mayo, en el término de la 2020-21. En el legado del novelista, 110 partidos oficiales, figuran cuatro jornadas en playoff -tres en la 2019-20 y la actual- y todas con Jonathan Viera en el verde.