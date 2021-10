«El ‘playoff’ es anecdótico; el equipo ya es reconocible»

Por lo que está más satisfecho, por contra, es por la adaptación de sus jugadores al 4-2-3-1 que le ha dado resultado en las últimas tres jornadas –dos victorias y una empate–. «El equipo ya es reconocible. La posición ahora es anecdótica, no tiene importancia. Es mejor ir sextos, pero ahora no da nada. Esto es muy largo», recordó el madrileño al término de la cita ante el FC Cartagena (4-1).

Minutos antes había hecho la siguiente valoración del choque que aupó a la UD a la sexta plaza de la tabla. «Era un partido complicado porque venían de perder y el año pasado nos dieron problemas. Queríamos controlar el juego y el tiempo. Es para estar satisfechos. Cuando ganas en esta categoría es para estarlo porque es muy complicado».

Mel insistió un par de veces durante su comparecencia en un movimiento táctico que consideró crucial para el éxito de su equipo: el cambio de banda de Pejiño y Moleiro –el primero pasó a la izquierda y el segundo a la derecha–. «El cambio es una lectura del partido porque Pejiño no participaba. Y era un problema. Luego le metimos con su pierna natural y vinieron los goles. Y a Moleiro da igual donde lo pongas», comentó.

Cuestionado por el papel de Fabio, única novedad en el once como sustituto del lesionado Loiodice, dijo: «Ha cumplido con lo que le he pedido. Lo más importante al principio era manejar el tempo del partido, no tener contratiempos, no conceder contras y en eso Fabio es muy bueno porque lo lee todo muy bien. El cambio viene por la tarjeta que tenía».

Por otro lado, también se refirió a Jesé, que volvió a marcar después de cuatro jornadas sin hacerlo. «Ha corrido, se ha desmarcado, ha asistido… Va participando y sabe que algún día igual no sale de inicio, pero lo importante es la actitud que tiene», aseguró.