La memoria del balón. José Mel Pérez atendió esta mañana a los medios en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Barranco Seco en la previa al duelo de mañana ante el líder Almería en el Mediterráneo. Es el partido 111 del novelista en el banquillo amarillo, que sigue escalando puestos en el ranking de históricos de la UD -tiene a tiro la sexta plaza-. Tras sumar dos victorias consecutivas ante Ponferradina y Cartagena, matiza que en el negocio del fútbol no hay grises. Héroe o villano en cuestión de segundos. "Estamos en zona de promoción y es bueno que reina el optimismo, pero desde la mesura. La euforia hay que vigilarla, que no entre desde el entorno a la caseta. En el fútbol pasas del rosa al negro en poco tiempo, casi de forma inmediata. Hace dos días, el seleccionador Luis Enrique era un descerebrado y ahora es un crack. Me lo apunto, me pasó hace poco aquí en la UD [en la previa al pulso ante la Ponfe un sector del entorno cuestionaba su continuidad y ahora es sexto]".

Reclama estar preparados para un ambiente hostil en el Estadio Municipal de los Juegos Mediterráneos y ante un rival lanzado con tres victorias consecutivas. En sus filas, el pichichi de Segunda Sadiq, que lleva seis tantos. Confirma que Enzo Loiodice y Raúl Navas están listos para un duelo de alto voltaje, y que sin embargo, cuentan con la baja de última hora de Rafa Mujica, así como las ya sabidas de Peñaranda y Coco -por el virus FIFA-. "Si el Almería marcha líder es porque es un equipo fiable. Atesora un gran nivel grupal e individualidades de muchísimo talento. Para mí, se trata del máximo aspirante al ascenso. Es el principal favorito. No quiero un partido de ida y vuelta. Si Rubi dijo que sería un duelo vistoso, pues no sé. Lo que me preocupa es que la UD sea la UD. Que seamos nosotros. No debe pesarnos el ambiente, hay que ser inteligentes a nivel táctico y que prevalezcan nuestras cualidades, que son bastantes".

Se le cuestionó por el colegiado del encuentro Ais Reig, con el que Mel mantuvo una notable polémica en el Carranza (2019). Con este juez, la UD no conoce la victoria. "Pido un comportamiento correcto y aunque suene mal, no darle excusas, y que se me entienda. Si no hemos ganado con él, pues será porque no hemos tenido fortuna".

De Rubén Castro a Sadiq

Tras frenar al Moña de forma ejemplar ante el Cartagena, llega el turno de congelar al pistolero nigeriano Sadiq. Para Mel, la fórmula es sencilla. "Ser compactos en el campo y juntarnos en todas las líneas. Si dejamos pocos espacios, el delantero de turno tendrá más problemas. Usted ya me preguntó por Rubén...Lo que demando es mantener el ritmo que nos interese en el centro del campo". Cuando se gana, no conviene tocar el once, así reza una de las máximas más primitivas del balón. Ante el Cartagena, Fabio y Nuke maravillaron en la medular. El resto: Viera, Moleiro, Jesé y el pichichi Pejiño. Mel deja el interrogante. "Enzo está entrenando bien, y jugó en uno de los dos últimos partidos [ante la Ponferradina]. Es una opción que nos enriquece, aporta matices. La duda está ahí [Fabio o Enzo]. También vuelve Navas, pero Eric lo está haciendo de maravilla y nos aporta velocidad". Para tumbar al todopoderoso Almería, deja otra píldora mágica: "Quiero un partido cerrado, ante todo: controlado".

El rol del Turu Flores y los descartes con licencia del filial

En relación a la importancia de contar con la experiencia del Turu Flores, bromeó con su aportación realizadora. "Ojalá pudiese jugar (...) Todo cuerpo técnico es capital, ahí tienes un refugio. Esa mano amiga. Estuve más de diez años con David Gómez [actual preparador físico] y Roberto Ríos [dejó la UD en julio del 2020] y ahora contamos con la colaboración del Turu Flores. Su experiencia es tremenda y me fío. Pero no olviden una cosa: lo importante son los jugadores y deben estar bien. Ellos y solo ellos te hacen mejor o peor".

Mel recuerda que no es bueno que Coco, Clau o Ale estén "mucho tiempo parados". Cuando ser descartados en el equipo profesional, no 'bajan' a la dinámica de la 'vela chica' de la Segunda RFEF. ¿Por qué no juegan en Las Palmas Atlético? "En primer lugar, Cardona y Moleiro son titulares. Además, hay que tener cuidado con el tope de las licencias del filial en el once, que si no, salimos en el tebeo. Son aspectos a tener en cuenta. Deberá preguntarle a Luis Helguera, pero cuando la entidad piense que deben jugar en Las Palmas Atlético, pues lo harán. Lo que está claro, es que no es positivo que estén mucho tiempo sin jugar".

Comienza el derbi del 16 de octubre

Mel versus Ramis. El derbi dialéctico. El novelista respondió al máximo responsable técnico del CD Tenerife, que aseveró que sería "bonito" llegar por encima de los amarillos en la tabla para la disputa de la próxima décima jornada. "Lo me me importa es cómo terminar en mayo".