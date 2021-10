Mel replica a Ramis: «Lo que cuenta es la tabla de mayo»

La memoria del balón. El técnico de la UD José Mel Pérez reconoce el buen momento de la UD pero asume que «se pasa de un extremo a otro; del rosa al negro» en cuestión de segundos. De cara al duelo de esta tarde ante el líder Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (17.15 horas, Movistar LaLiga) reclama «ser fieles» a su espíritu. «Estamos en zona de promoción y es bueno que reine el optimismo, pero desde la mesura. La euforia hay que vigilarla en el entorno a la caseta. En el fútbol pasas del rosa al negro en poco tiempo, casi de forma inmediata. Hace dos días, el seleccionador Luis Enrique era un descerebrado y ahora es un crack. A mí me pasó lo mismo en Las Palams».

Reclama estar preparados para un ambiente hostil y ante un rival lanzado con tres victorias consecutivas. En sus filas, el pichichi de Segunda Sadiq, seis tantos. Confirma que Enzo Loiodice y Raúl Navas están listos para un duelo de alto voltaje, y que cuentan con la baja de última hora de Mujica, así como las ya sabidas de Peñaranda y Coco -por el virus FIFA-.

«Si el Almería es líder es porque es fiable. Atesora un gran nivel grupal e individualidades de talento. Es el máximo aspirante al ascenso. No quiero un partido de ida y vuelta. Rubi dijo que sería un duelo vistoso, no sé... Lo que me preocupa es que la UD sea la UD. Ser nosotros. No debe pesarnos el ambiente [se espera un lleno de 15.000 espectadores], hay que ser inteligentes y que prevalezcan las cualidades; que son bastantes».

Se le cuestionó por el colegiado del encuentro Ais Reig, con el que Mel mantuvo una notable polémica en el Carranza (2019). Con este juez, la UD no conoce la victoria. «Pido un comportamiento correcto y aunque suene mal, no darle excusas. Si no hemos ganado, es porque no hemos tenido fortuna».

Tras frenar a Rubén Castro de forma incontestable ante el Cartagena, llega el turno de congelar al pistolero nigeriano Sadiq -seis goles pichichi-. Para Mel, la fórmula es sencilla. «Ser compactos y juntarnos en todas las líneas. Si dejamos pocos espacios, el delantero de turno tiene más problemas».

Cuando se gana, no conviene tocar el once. Ante el Cartagena, Fabio y Nuke maravillaron en la medular. «Enzo está entrenando bien, y jugó en uno de los dos últimos partidos [ante la Ponfe]. Es una opción que nos enriquece. También vuelve Navas, pero Eric lo está haciendo de maravilla (...) Quiero un partido cerrado y ante todo, muy bien controlado».

Aplaude la colaboración del Turu Flores: «Su experiencia es tremenda. Pero no olviden una cosa: lo importante son los jugadores y deben estar bien. Solo ellos te hacen mejor o peor».El novelista respondió al técnico del Tenerife Ramis, quién dijo que le gustaría llegar al derbi ‘por encima de la UD’. «Lo que importa es la tabla de mayo y estar por encima de todos».