Mel: «Al descanso, hubo cabreo por el 1-0 y nos rebelamos»

«Es un punto trabajado y merecido. En la primera parte nos costó porque el Almería defendió con las líneas adelantadas; no salíamos con claridad y no le dábamos la suficiente continuidad al pase para que dieran un paso atrás. En la segunda mitad hablamos de ir hacia arriba y fuimos mejores. A través de los cambios, crecimos y hemos encontrado el gol. Una situación que fue provocada».

Por encima de los cambios y de la reacción, para Mel fue capital el orgullo de la caseta. Un factor motivacional que terminó por resultar determinante en el tanto de Jonathan Viera. «En la primera parte nos equivocamos; no nos interesaba que Sadiq estuviera cerca de las posiciones del área (...) En la segunda parte hicimos lo contrario y era lo que el partido pedía. Hemos acabado con un delantero [Pinchi] de lateral, buscándolo con ahínco, y lo hemos conseguido».

Todo se gestó en el ecuador del encuentro. «Que el grupo se rebele contra la derrota es fenomenal. En el descanso estaban cabreados porque no habíamos hecho el primer tiempo que estaba programado, que es mérito del Almería. En el descanso, veían que si cambiábamos, se daba lo contrario. Han creído y en el deporte la mentalidad ganadora es fundamental. Este es un camino muy largo, estamos en la novena jornada, así que imagínese todo lo que queda. Que el equipo venga aquí, ante el líder, y que en la segunda parte quiera ganar; eso sí es importante. Es el fiel reflejo de la ambición».

No tiene nada que objetar a la actuación de Ais Reig. Los dos tantos son legales para Mel. «El 1-0 lo vemos con ojos amarillos. Desde nuestra posición se veía falta previa y dicen que no. Pues no hay más que decir. Es más, el árbitro, que estuvo bien, vino a decirme que, con el mismo criterio, concedió el nuestro. Nada que objetar».

Sobre si había sentido alivio por la retirada de Sadiq (78’), argumentó que «todo va unido a lo que expliqué. Dimos demasiadas ventajas en la primera parte y favoreció a gente rápida. En la segunda, casi no ha intervenido [Sadiq] porque no les hemos dejado y es mérito nuestro, pero es un futbolista fantástico y lo normal es que el Almería esté en zona de privilegio todo el año por su aportación».

Nueve jornadas y una sola derrota ante el Mirandés -cuarta jornada, el pasado 5 de septiembre-. El cuadro de Mel encara el derbi (sábado, 17.15 horas) tras encadenar cinco duelos ligueros sin perder. El Tenerife se cita hoy con la SD Amorebieta en el Heliodoro.