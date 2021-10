Loiodice por Fabio para el derbi contra el mejor visitante

Con el francés en el centro del campo frente al Almería, el cuadro amarillo dominó mucho más al Almería, que ganaba por 1-0, y comenzó a llegar con más asiduidad a la portería rival. Entraba dentro de la normalidad, porque el grancanario, sustituido en el minuto 73, tiene unas características más defensivas que las del galo, las mismas que habían valido al equipo tanto en la segunda parte frente a la Ponferradina en como todo el partido ante el Cartagena.

Sin embargo, el rival que se presenta el próximo sábado (17.15 horas, Movistar Vamos) en el Estadio de Gran Canaria es muy distinto a los anteriores. El CD Tenerife de Luis Miguel Ramis es un equipo que no quiere el balón, sino que prefiere pertrecharse atrás y presionar para tratar de robar y salir a la contra. Ante esa previsión, el planteamiento de la UD será tener la pelota e imprimir el ritmo que decida Jonathan Viera en cada momento.

La previsión de que el cuadro de Ramis entregue el balón al amarillo, clave para el regreso del galo

Ante ese panorama de partido, Loiodice se encuentra mucho más cómodo que Fabio. La fórmula, por otra parte, no es nueva, ya que es la que patentó Las Palmas desde el partido frente al Burgos CF, hace ya cuatro jornadas, y que no habría cambiado si el francés no se hubiera lesionado el hombro. El percance ocurrió días después, en la cita ante la Ponferradina. En una caída, se lastimó la articulación y tuvo que ser cambiado al descanso, por Fabio. No llegó a tiempo para el choque contra el Cartagena, y pese a que estaba disponible para el de Almería, el perfil del de Ingenio no desentonaba ante un rival muy ofensivo.

Pero ahora Pepe Mel recupera el plan que diseñó desde el mismo momento en que su equipo empató en casa frente al Ibiza, en el debut de Jonathan Viera. Se resume así: desterrar el tridente para poner un socio más junto a Viera, en este caso, Moleiro. Ya van cuatro partidos con la misma fórmula y no cambiará en el derbi contra el mejor visitante del campeonato.

Ese CD Tenerife muy fiable lejos del Heliodoro Rodríguez López pondrá a prueba el poderío ofensivo de la UD Las Palmas, con Jonathan Viera, Moleiro, Pejiño y Jesé. Es el duelo de la pegada contra la solidez, del balón frente al repliegue, de la propuesta contra la sumisión.

El balance del cuadro chicharrero fuera de casa es de tres victorias, un empate y una derrota, lo que añade un atractivo al gran clásico canario. Los triunfos, además, se produjeron en campos teóricamente complicados. Primero venció en la jornada inaugural en el Fernando Torres de Fuenlabrada (1-2), luego lo hizo en el José Zorrilla de Valladolid (0-2) y finalmente en El Alcoraz de Huesca (1-2).

La igualada, por su parte, la logró en el Carlos Tartiere de Oviedo (0-0), y sólo cayó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Almería (3-1), allí donde el cuadro amarillo no perdió.

El reto

El Gran Canaria se presenta para el conjunto de Ramis como un reto más allá del que supone ganar al eterno rival en su propia casa, porque nadie ha conseguido llevarse la victoria de Siete Palmas. De hecho, sólo el Mirandés ha ganado a la UD este curso (4-2), y ya van nueve jornadas. En casa, los de Pepe Mel empataron frente al Valladolid (1-1) y el Ibiza (1-1) y ganaron al Huesca (2-1), a la Ponferradina (2-1) y al Cartagena (4-1).

Al margen de Loiodice, el técnico no prevé realizar más cambios en el once inicial. Ni siquiera dar entrada a Raúl Navas, uno de sus centrales titulares, porque Ferigra y Curbelo han cumplido con creces en su ausencia. Si bien la reacción de la UD en Almería coincidió también con la entrada del sevillano por el ecuatoriano en el mismo minuto en que Enzo entró por Fabio, Pepe Mel no se plantea retocar la retaguardia.

Aunque Raúl Navas volvió en Almería, Ferigra y Curbelo, sólidos, seguirán en el centro de la zaga

Entre otras cosas, porque lo que sigue al derbi canario es el primer partido entre semana de la temporada, el miércoles 21 en Lugo, donde el madrileño, a buen seguro, realizará las primeras rotaciones y dará entrada no sólo a Raúl Navas, sino a otros jugadores que han disfrutado de pocos minutos.

La cita del Anxo Carro, en todo caso, queda lejos. Antes llega el Tenerife a Gran Canaria y desde esta misma mañana los amarillos comenzarán a preparar el encuentro. Ayer, en la primera sesión de la semana, los titulares en los Juegos Mediterráneos, salvo Moleiro, no se ejercitaron.

Entre ellos también estaba Sergio Ruiz, la única baja por lesión con. Además, Mel tampoco podrá contar con Peñaranda, concentrado con Venezuela y que no llegará a tiempo. Coco, el otro internacional, sí lo hará. Pero el cambio es uno: Loiodice por Fabio para minimizar al mejor visitante.