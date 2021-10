Jesé entrena hoy tras superar dolores en el pie y en el aductor

El delantero grancanario tenía dos dolencias. Por un lado, una sobrecarga en el aductor que empezó a notar desde el partido del sábado pasado en Almería, por lo que tanto el jugador como los servicios médicos del club optaron por que descansara tanto el lunes como el martes.

En tres partidos ante el ‘Tete’, dos con el Castilla y uno con la UD, no consiguió marcar

Al mismo tiempo, Jesé también sentía dolor en un pie después de un accidente en el que, según diversas fuentes, la rueda de un coche le pasó por encima el domingo pasado, sin embargo, no lo produjo ninguna lesión grave a pesar del susto inicial que le provocó el incidente.

De inicio

Superadas las molestias, el capitalino saltará al césped de Barranco Seco por primera vez en la semana con el objetivo de probarse primero y si todo va bien, ponerse a punto para la visita del CD Tenerife. Si todo va bien, será una vez más el delantero titular de la UD Las Palmas.

La cita para el atacante supone un reto no sólo por el mero hecho de enfrentarse al eterno rival, sino también porque nunca ha marcado un gol al cuadro blanquiazul. No se ha enfrentado muchas veces a él, pero en las tres que lo hizo no vio portería.

Las dos primeras veces fueron en la temporada 2011-12, cuando militaba en el Real Madrid Castilla. En el Alfredo Di Stéfano el cuadro blanco venció por 3-1; en el Heliodoro, cayó por el mismo resultado.

La tercera y última tuvo lugar el pasado 28 de marzo. Aquel día, Tenerife y Las Palmas igualaron a uno y tampoco mojó. El sábado se le presenta una nueva oportunidad para hacerlo, fundamentalmente porque está en buen estado. Tiene tres días por delante para ponerse a tono.