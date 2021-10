Faro, músculo y un discurso sin fisuras. La liturgia del clásico pasa por el hermetismo en sala de prensa. Prohibido incendiar la batalla de la pasión. La ley del mudito. Nuke Mfulu, intratable en la medular de la UD Las Palmas, se estrena en un clásico canario a lo grande con el pulso de las alturas -los dos llegan en puestos de promoción-. Lo hace ante Aitor Sanz y con un CD Tenerife indomable con el registro visitante. "Mel me dice que no sé lo que es un derbi; pues tengo ganas de que llegue", determina. Sobre si jugaría en el eterno rival, es categórico. Su corazón mira al Roque Nublo. "Lo veo difícil, conozco la rivalidad y aquí estoy muy bien (...) Las Palmas está bien para el derbi. Contamos con un grado elevado de confianza para darlo todo por la victoria. Voy mejorando cada día. no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero lo daremos todo por ganar".

Reclama una presencia masiva de aficionados y emular el lleno del Gran Canaria del 21-J. Sobre si Viera o Eric Curbelo se han encargado de documentarle en el universo de los derbis, admite que ha visto imágenes de otros partidos de máxima rivalidad regional. "Me han explicado los compañeros canarios que es un partido muy importante, que puede incluso salvar la temporada. El derbi no se juega, se gana. Llega un gran equipo pero lo daremos todo". En relación al estado físico de Jesé Rodríguez, detalló que "está bien, listo para el partido. Si entrenó de forma correcta, supongo que llegará...". En relación a si le gustaría ganar 5-0, desecha cualquier pronóstico numérico. "Mi pronóstico es ganar, lograr los tres puntos y hacer felices a los seguidores. Lo principal es ganar, el resultado será una consecuencia".

La principal premisa táctica "es no cometer errores". La fortaleza de local le vale de garantía para manifestar que "este equipo cumple en el Gran Canaria, estamos progresando a pasos agigantados". Mel ya ha expresado la primera arenga dialéctica en la caseta. "Ya nos dijo que vivió muchos derbis, yo he jugado partidos importantes pero el que llega me ilusiona". Subraya el gran momento del 'Tete' de visitante. "Son sólidos y no te dejan jugar, pero el pasado no cuenta". No se de recurrir a la música o al cine para motivarse de cara al encuentro del 16-O. Le vale el corazón del pueblo grancanario. "Con ver sus caras al llegar al Gran Canaria [Fondos de Segura]; me vale. Así como en la caseta con varios vídeos, somos conscientes de que es un partido importante para todos nuestros seguidores".