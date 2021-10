Raúl Fernández: «No hay favorito, los dos estamos muy parejos»

“Vamos a intentar ganar y disfrutar de nuestra gente y del ambiente. El último derbi que jugué fue con público también, pero este va a ser mejor todavía porque la gente está con más ganas de ir al campo. A los jugadores nos gusta que haya ambiente, que venga gente al fútbol y vivir partidos así. Estamos en buena línea y esperamos un buen partido”, comentó ayer durante su comparecencia tras el segundo entrenamiento de la semana.

En todo el tiempo que estuvo lesionado se perdió cinco clásicos, incluido el del pasado curso en Siete Palmas, donde Adrián Ortolá, entonces guardameta del cuadro blanquiazul, decidió el choque con un gol en propia puerta. Fue una auténtica pifia con la que Raúl, desde la distancia, se sintió identificado.

“Al final somos humanos. No es nada fácil a veces. Hay que saber tragar saliva y que pase el momento. Cuando cometes errores, como cometemos todos, hay que borrarlos rápidamente y seguir mirando hacia adelante. Un buen ejemplo puede ser Unai Simón –portero del Athletic Club y de la selección española– en la Eurocopa, que nos dio una lección: un chaval muy joven que comete un error y se repone. Eso te demuestra que se puede trabajar la mente y que de todo se puede salir”, sentenció.

«Hay que saber tragar saliva y que pase el momento», comenta sobre la ‘cantada’ de Ortolá

Casi un año después, Ortolá ya no está –milita en el Girona– y ahora el vizcaíno vuelve a ser protagonista. “Para mí cada partido ahora mismo es una motivación extra. Después de estar dos años fuera afronto cada partido con una ilusión tremenda, pero siendo un derbi, con un ambiente de fútbol muy bueno, el futbolista se crece. Por supuesto que es un partido especial y lo afronto con mucha ilusión porque tenemos muchas ganas de ver el Granca con ambiente. Los dos estamos en una buena línea y creo que va a ser un buen partido”, insistió.

Pero no quiso decantarse por quién parte con las de ganar. “No hay favorito. Ahora mismo estamos los dos muy parejos. Acaba de empezar la temporada y los dos estamos en buena línea, por lo que no creo que haya favoritismos. Tal vez tengamos nosotros más responsabilidad por jugar en casa, pero eso es un plus para nosotros”, comentó.

Y añadió: “Los tres puntos son fundamentales. Al final habrá que ir sumando de tres en tres. Yo soy de los que prefiere no ver ahora la clasificación porque esto acaba de empezar y no son referencias muy reales”.

«Calorcillo»

Cuestionado por cómo se vive en el vestuario la semana previa al derbi después de conseguir un empate meritorio en Almería en el minuto 89 (1-1), Raúl Fernández apuntó una diferencia entre el sentir general dentro de la caseta y fuera de ella.

“Si algo bueno tiene este equipo es que entrena muy bien sea quien sea el rival y eso hay que mantenerlo. Veo a la gente que está intensa, que va fuerte la balón, que se implica mucho sea el rival el Tenerife u otro. Desde fuera sí que notas a la gente que te va animando por la calle y tiene ganas de ganar a su eterno rival. Estamos a martes y poco a poco iremos cogiendo calorcillo”, dijo.

Además, se refirió a la mejoría defensiva del equipo con respecto al curso anterior. “Sabíamos que teníamos ese déficit de la temporada pasada y queríamos mejorar. Nosotros no vamos a renunciar a atacar. Al final Las Palmas es un equipo ofensivo. No nos olvidemos que jugamos con muchos atacantes y que nos gusta llegar arriba y eso requiere a veces dejar más espacios atrás, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo tanto los defensas como los de arriba. Cuando todo el mundo está implicado y trabaja las cosas funcionan. Debemos seguir así. Estamos muy enchufados. Ser regulares nos va a permitir estar arriba”, aseguró el vasco.

Es la receta de Raúl Fernández, que por fin podrá sentir la importancia de un derbi canario, según él, sin favorito.