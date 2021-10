Éxtasis silencioso en Fondos de Segura en la batalla del 16-O. El clásico canario número 66 de la historia entre la UD Las Palmas y CD Tenerife presenta una serie de peculiaridades por su mera condición de convertirse en el primer gran evento deportivo postpandémico. Con unas diez mil entradas vendidas -el club isleño cuenta con 12.000 abonados que no pasan por taquilla-, se espera una afluencia que supere la barrera de las 22.000 butacas. Y subiendo. No se descarta la presencia de 25.000 fieles para presenciar la disputa de esta décima jornada del curso 2021-22. De esos 25.000 fieles, cerca de 3.000 vendrán de la isla de Tenerife. Desde el club grancanario, dentro del paquete de medidas contra el virus, recuerdan que no habrá paso por la calle de Fondos de Segura de la comitiva amarilla. La guagua llegará en silencio para evitar aglomeraciones sin mascarilla unas dos horas antes del encuentro. "Existe un Real Decreto que prohíbe las grandes aglomeraciones y más en la situación en la que afrontamos de plena pandemia. El uso de la mascarilla en la calle no es obligatorio y la pasión del derbi no es una juego a la ruleta rusa. Además, en 2021 se ganó y no hubo paso por Fondos de Segura. Cuando las cosas van bien, mejor no tocarlas", determina una voz del vestuario grancanario.

Miguel Ángel Ramírez Alonso, en la emisora oficial del club, confirmó el extremo de la suspensión del tradicional paso de la guagua por la arteria de la pasión. "La guagua de la UD Las Palmas no transitaría por Fondos de Segura. Sinceramente, se trata de una temeridad".