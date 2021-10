Aitor Sanz ya ejerce de Suso: ganar a la UD con un gol de culo del meta Soriano y evocar al 3-0 del 'Loberazo'

Habló el nuevo Suso. Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife y que lleva siete clásicos canarios, ya ejerce de orador motivacional. El centrocampista madrileño, que encadena nueve campañas en el club chicharrero, mostró ayer en sala de prensa el grado de necesidad de tumbar a la UD en el Gran Canaria -circunstancia que no acontece desde 2008 con tanto de Alfaro-. "Ganar....como si lo hacemos 0-1 y marca Soriano [portero titular] con el culo. Eso me vale". Además, aportó su fotograma dorado de todos los derbis completados. Viajó al 4 de diciembre del 2013 el CD Tenerife-UD Las Palmas del desaire dialéctico de Sergio Lobera en la previa -aseguró que "no jugaría como el Tenerife"-."Tengo muchos recuerdos de los derbis, el que perdimos con el gol de Vicente [2014], pero también el que empatamos con el tanto de Suso de penalti. Que luego se fue a celebrar con toda la grada [el sector de Curva con Sur]. Pero, de todos, me quedo con el (3-0) de aquí".