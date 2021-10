El derbi de las 287 faltas y 53 amarillas

Si la UD hace una falta cada 5,6 minutos, en el caso del Tenerife, lleva 141 infracciones y ocupa la tercera plaza de la relación de la testosterona. Los de Ramis deben frenar al rival en una ocasión cada 5,7 minutos. Solo el Cartagena de Carrión supera a los amarillos y chicharreros con 144 faltas en Liga. En la categoría de las tarjetas amarillas recibidas, los jugadores del novelista Mel han visto 28 y van segundos tras las 33 cartulinas del Real Oviedo de Ziganda. Por su parte, el ‘Tete’ contabiliza 25 tarjetas y es el cuarto más amonestado de la categoría de plata.

Pejiño, cinco dianas, y Shashoua, cuatro, escenifican el duelo de los pistoleros en Siete Palmas

Agresividad y glamour. El novelista y Ramis, uno desde la posesión y el otro desde el abordaje, destilan pegada. Las Palmas suma trece tantos en nueve contiendas, por las doce del ogro del Teide. También figuran en la zona alta de los disparos: 86 por la UD y 82 por la formación chicharrera -como séptimo y octavo respectivamente-. La diferencia radica en la utilidad del esférico, en el sentido filosófico que se le otorga al balón. Para Mel es la Biblia (53%), mientras que Ramis es un hereje (45%).

En esta atmósfera de furia extrema, hay un duelo de pistoleros que cautiva por su elevado grado de precisión. Iluminan con sus nueve toneladas de pólvora el duelo de los rascacielos. Francisco Jesús Crespo ‘Pejiño’ (Cádiz, 25 años) lleva cinco dianas en 508 minutos, por las cuatro del incisivo Samuel Shashoua (Londres, 22 años) tras 677’. Los dos máximos realizadores de la contienda de las alturas han completado 28 disparos. En el caso del andaluz, cuenta con una situación que le favorece enormemente como la última roja del galo Mellot. El canterano David Rodríguez ejerció de defensor por la derecha ante el Amorebieta en la última jornada durante 49 minutos. Fue su estreno.

Por su parte, el concurso del estadounidense Shaq Moore es una incógnita por el virus FIFA. El defensor aterriza la noche de mañana en Santa Cruz de Tenerife. ¿Será citado por Ramis para taponar las embestidas de Pejiño? No le queda otra. O rezar lo que sepa.

Otras de las variantes que maneja Ramis es la de ubicar al central León como lateral diestro. Y de esta manera, en el eje centra, habitarían Carlos Ruiz y Sipcic. ¿Y quién debe frenar al londinense? La habilidad del diestro es responsabilidad de Álvaro Lemos. Conforma con Elady una dupla explosiva. El gran estado de forma de Curbelo se antoja fundamental ante la velocidad de los aviones del Teide. La formación chicharrera no gana en Siete Palmas desde 2008 -con gol de Alfaro (0-1).

Con el «culo» del meta Soriano

Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife, afronta el sábado su octavo derbi. Se declara un pragmático acérrimo. «Si esta vez ganamos 0-1 y marca Juan Soriano [portero] con el culo, me vale. No necesito marcar, lo que quiero es que ganemos los tres puntos». Para el madrileño, «se juega con los nervios a flor de piel, pero he vivido muchos derbis y eso te da una mayor tranquilidad. Es cierto que este año no está Suso, pero tenemos jugadores con experiencia en derbis y tratamos de compartirla con el resto de los compañeros. El ambiente que se genera en la isla pone en contexto a cualquiera».