La vida sin Suso Santana

Ocho años después, un clásico canario sin Suso Santana -retirado el 31 de mayo con 36 años y adjunto a la dirección deportiva del CD Tenerife-. El Gran Canaria pierde a la diana gigante de su ira. El dilema late en la grada del partenón del Roque Nublo, ¿ahora, a quién pitamos?. Llega el ‘Tete’ más rocoso, indomable con el registro de visitante tras conquistar tres victorias lejos del Heliodoro de altura -ante el ‘Fuenla’, Valladolid y Huesca-. De hecho, es el mejor visitante de Segunda con diez puntos. Tiene siete unidades más que los amarillos en la tabla foránea.

El cuadro de Ramis late cuarto en la tabla y dispone de la mejor versión de Shashoua con cuatro tantos como máximo realizador. El resto, una legión de mercenarios del sacrificio y la mancuerna, equipo móvil y difícil de frenar con Elady y Enric Gallego -lesionado desde la penúltima jornada en El Alcoraz en su tobillo- como argumentos en la primera línea de ataque. En la medular, Aitor Sanz, Míchel, Corredera, Rubén Díez y Bermejo. Velocidad, presión y un cuchillo entre los dientes.

A la contundencia de Carlos Ruiz, León y Sipcic de centrales, se suma el trabajo de Álex Muñoz -sin obviar a Pomares- en el lateral zurdo. Por la derecha, ante la baja de Mellot por sanción, la opción del canterano David es la más lógica. Una gran oportunidad para las penetraciones de Pejiño. Es un Tenerife diferente y bien armado, en relación al ogro del Teide del ‘Ortolazo’ -que sucumbió el pasado noviembre en Siete Palmas-.

Relegado a la suplencia Dani Hernández, el meta Soriano, ex del Málaga, destila suficiencia. Solo dos derrotas ante Mirandés y Almería. Cuarto clasificado y sin Suso. Aitor Sanz y Carlos Ruiz lideran la nómina de derbis en el plantel chicharrero. Viera contra el ejército de Sanz. En Siete Palmas, con el ‘21’, la UD no sucumbe en los clásicos. En el jardín del Mesías de La Feria valen todas las fantasías. Las iras del público, ante la ausencia del icono chicharrero -once derbis y tres victorias- apuntan a Sanz y Ruiz. Dos viejos rockeros con la careta del demonio. Quince años después, un derbi sin Suso. El ‘10’ es de Shashou.