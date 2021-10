Sueños y llantos del capitán '21'. El latido del símbolo en estas contiendas de alto voltaje. En el universo de los derbis, Jonathan Viera Ramos recuerda el marcaje que padeció de Pablo Sicilia (2010-11) y fue diplomático tras cuestionarle en sala de prensa quién es el equipo representativo del Archipiélago. "Depende de dónde pregunte, yo digo Las Palmas y ellos, el Tenerife. Es ley de vida". Asegura que aún le resta un importante margen de mejora física, tras encadenar dos semanadas viendo portería ante Cartagena y Almería. "Ando bien, mucho mejor que hace dos meses. No estoy a tope. Estoy a un 50 o 60 % . Llevaba muchos meses sin competir y cada semana llegaba algo justo, pero desde hace dos semanas me encuentro mejor. Estoy más suelto, y conforma un alivio porque ya no tienes esa incertidumbre de saber si podrás aguantar. Llevo dos partidos seguidos con 90 minutos y es lo que yo quiero". Resta importancia al hecho de no marcar sus tres derbis. No es una obsesión. "Lo encaro como todos los partidos, si puedo marcar y ayudar al equipo, mucho mejor. Para mí es muy importante colaborar en todas las facetas del juego. Si puedo meter el sábado, mucho mejor, no le voy a decir que no".

Pablo Sicilia le dejó "frustrado" y sabe lo que significa este tipo de duelos. "Tengo derbis con el primer equipo y también en el filial. Llevo aquí desde los 15 años y sé perfectamente lo que significa este partido. Esto representa mucho para la gente y hay que salir a ganar". "Ya llevo muchos años...Pero me acuerdo del primer derbi, después del marcaje que me hizo Pablo Sicilia y fue frustrante. Hoy en día veo las cosas diferentes, pero el nerviosismo va a estar. El día que no lo tenga significará que me tendré que ir para mi casa".