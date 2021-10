Los cuatro de Narciso

Once goles en doce partidos. Lo de Narciso con el CD Tenerife delante era algo casi mágico. El delantero de Arucas, que en la actualidad forma parte del grupo de ojeadores de la UD Las Palmas por la Península, era todo un diablo cuando el blanquiazul se le cruzaba por delante. Sus cuatro tantos en 1986 son historia del duelo de máxima rivalidad en el Archipiélago.

«Hay veces que pasa. Son de esos días donde toco lo que tocas, lo metes. Me cambiaron al final, pero yo creo que si hubiera seguido y le meten al partido un descuento de estos modernos de diez minutos, meto otro gol más».

Marcar cuatro tantos en un partido no es fácil. De hecho, Narciso Rodríguez (Arucas, 1962) nunca lo volvió a hacer en el fútbol profesional. «En categorías de formación sí que me había pasado, pero aquello fue una vez y punto. Es que es así, pasa una vez en la vida», comenta por teléfono desde su casa en León. Si marcar cuatro goles en 90 minutos es extraordinario, más extraordinario es hacerlo en un derbi, en un día de máxima rivalidad como lo hizo Narciso Rodríguez el 1 de octubre de 1986. «Imagínate si es raro que 35 años después me estás llamando para eso», cuenta entre risas el exatacante amarillo.

Lo de aquel día de Narciso con el Tenerife fue casi divino. La UD Las Palmas andaba en Primera División y el equipo blanquiazul en Segunda B, aunque al final de la temporada subió a la categoría de plata para poner los cimientos de las mejores temporadas de toda su historia. «Era un partido único de eliminatoria de Copa del Rey. El partido tenía lo suyo porque siempre está ese ‘miedo’ a caer contra alguien al que, por categoría, deberías ganar. Pero se nos dio rodado. Tuve una suerte enorme ese día», apunta.

El 1-4 fue obra de una locomotora. Al minuto 20, el extremo marcó el primero; al 69 hizo el segundo tras una jugada de las suyas de velocidad; al 74’ marcó el 3-0 asistido por Julio Durán y dejando en el suelo a Aguirreoa; y cerró el día con un gol de pillo dentro del área tras un rechace. Fácil, como el que no quiere la cosa. «Estaba el Heliodoro lleno [15.000 espectadores según las crónicas del día] y nos pitó Ramos Marcos. Se dio rodado. Marqué el primero y te alegras, después cae el segundo, después otro, y ya estás motivadísimo porque la competición y la categoría es lo de menos. El peligro era que si perdías estabas eliminado. En cualquier caso, son partidos especiales, sobre todo por lo que se genera fuera, desde la afición a tu propia familia, que está con más ganas. Está claro que fue un día muy especial», recuerda.

Nadie ha vuelto a completar una actuación así en un derbi canario. Nunca. Los cuatro goles de Narciso son historia de los choques que dividen durante 90 minutos a Canarias. «Éramos un gran equipo. Estamos hablando de una UD Las Palmas con nueve canarios y un par de extranjeros. Es algo que se ha recuperado en el club en los últimos años, identificado con gente de la tierra y la afición», recuerda el exjugador de la UD, Sporting o Burgos.

Tener un grupo donde prime la cantera es algo que vivió Narciso durante sus años de jugador. Y los que no eran canarios, se adaptaron a la perfección. «Tuvimos una base con gente de la casa y gente como Contreras que parecían de aquí. Eso era clave», explica. En la imagen, Narciso junto al chileno. |

Pero lo de Narciso con el Tenerife no se quedó ahí. Con las diferentes camisetas que vistió a lo largo de su trayectoria profesional, el atacante aruquense le marcó 11 goles en 12 partidos al club blanquiazul. Solo dos temporadas después, Narciso completó un hat-trick en El Molinón para eliminar al Tenerife de la Copa del Rey.

«No era ensañamiento ni nada, pero es que se me daba bien. No le encuentro una gran explicación. Siempre tuve cierta suerte contra ellos», apunta. Durante su trayectoria le marcó con Las Palmas (5 tantos), con el Sporting (5) y con el Burgos (1).

«Fue un día donde sale todo rodado, llega a durar diez minutos más e igual meto otro», recuerda

Por su experiencia en los derbis, Narciso considera que este tipo de partidos «que nadie quiere perder» más que los tres puntos que deja en juego guardan un factor importante para dibujar dinámicas. «La temporada es larguísima. Es un partido más y la liga sigue, con 42 jornadas en busca de un objetivo. Lo que sí es cierto es que si sacas este partido adelante, tu autoestima se eleva, se gana mucho ahí en el corto plazo», recalca.

Todo tomándose el derbi como un gran partido que no se puede convertir en «obsesión». «Si llega a ese punto puede ser contraproducente para el equipo. Cuando deseas que llegue algo con ansiedad, te saca de la dinámica del día a día. Le escuché unas declaraciones a Pepe Mel, cuando se le ganó al Cartagena, que iban por este lado porque todavía quedaba un partido antes del Tenerife. Hay que controlar esa excitación de los futbolistas y seguro que él sabe encauzar esa pasión», señala.

Un partido que, casi como cualquiera, hace que Narciso salte del sofá e incluso cambie de canal por momentos. «Es que me pongo de los nervios. Lo vivo casi mejor en el estadio. Pero el aficionado de la UD Las Palmas tiene argumentos para estar contento con lo que está haciendo su equipo», añade Narciso, todo un terror para el Tete.