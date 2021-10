Pepe Mel: "De nada vale dejarte llevar por la sangre"

Aparcar la pasión. O al menos modularla, porque demasiada puede ser letal. Es la advertencia de Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, para el derbi de mañana (17.15 horas, Movistar Vamos) frente al CD Tenerife. «Los chicos lo están llevando muy bien. De nada vale dejarte llevar por la sangre porque al final la cabeza importa mucho. Si no, podemos ir a sitios equivocados y hacer cosas mal. La cabeza manda mucho», insistió el madrileño en la previa del duelo.

El único objetivo del técnico en un derbi es, como en cualquier otro partido, ganar. Una obviedad que se encargó de repetir tal y como hiciera en el día antes de cada uno de los seis duelos de máxima rivalidad canaria que ha dirigido –cinco con la UD y uno con el Tenerife–. «Lo que espero es ganarlo. Más claro no lo puedo decir. Además, lo que te enseña la experiencia es que los derbis son muy bonitos y la gente se tiene que entretener, pero lo que hay que hacer es ganar. Me da igual todo, lo que importa es quien gana y nosotros queremos ganar», dijo.

Cuestionado por cómo llega Las Palmas al choque, Mel garantizó: «Es muy difícil que mi equipo no esté a la altura. Lo que más me gustó del partido en Almería, donde todos pierden, es que mantuvimos el plan de trabajo, hicimos que tuvieran que defenderse, que cambiaran sus planes y que acumularan gente por detrás del balón. Eso significa que tenemos personalidad.

«Difícilmente mi equipo no va a ser reconocible, lo que pasa que esto es un juego y a veces el rival está mejor que tú. Estoy tranquilo, igual que todos los seguidores de la UD, porque seremos reconocibles. Aunque quisiéramos, no sabemos jugar de otra forma. El rival lo hace muy bien, tiene una plantilla compensada, con muy buenos resultados fuera de casa y tendrán el plan de hacer lo mismo que en Valladolid o Huesca. Es un buen partido. Si no me fuera nada en el envite y fuera espectador tendría muchas ganas de verlo», agregó.

Incógnita

Sobre lo que puede pasar durante el partido, el entrenador de la UD reconoció que todo es posible. «Cuando uno espera un derbi con un muy favorito te sueles llevar sorpresas. Cuando los dos están mal puedes encontrarte un resultado bonito. Por lo tanto, ahora que los dos estamos bien igual sale un pestiño. Lo que tenemos claro es que vamos a hacer lo mismo que hicimos contra todos los equipos que han venido al Gran Canaria. Las intenciones están claras y son esas», comentó.

Mel, cuestionado por si una de las claves del éxito de la UD puede estar en quitarle el balón al Tenerife, dijo: «A nosotros no nos obsesiona eso. Nunca nos hemos propuesto quitarle la pelota a equis equipo. Eso se consigue a través del juego, no va más allá. Últimamente somos fiables en eso. Habiendo ganado esto contra el Almería creo que podemos hacer lo mismo contra cualquiera».

Lo que sí dejó claro es que a su equipo no le interesa un partido de ida a vuelta. «En lo que va de curso, el único partido que se convirtió en un ida y vuelta lo perdimos 4-2 –frente al Mirandés–. A todos nos gusta que los partidos sean manejables y se diriman en el centro del campo. Estar en el partido, tenerlo sujeto e intuir lo que va a pasar es mejor que no lo de la moneda al aire», aseguró.

Además, Pepe Mel señaló que el hecho de que Las Palmas tenga más canarios –14 contra nueve– sólo «debe influir durante la semana». Cuando el árbitro pita es fútbol. No creo que a Míchel o a Aitor Sanz les importa si son de Tenerife o no. Durante la semana es importante tener gente que sabe lo que piensa el vecino o lo que piensan sus amigos.