El regate de Mel a la prensa del corazón: "La vida personal es de cada uno; espero que no me pregunten por Jesé"

Además, desvela una anécdota del seguimiento de la prensa del corazón al delantero de la UD. "El pasado miércoles teníamos una comida, y junto a los guardias jurado, había prensa. Te afecta y lo sientes por el chico, obviamente no es prensa deportiva. Aquí somos una familia deportiva y hay un objetivo común, solo espero que no ejerza de distracción". Insiste en Onda Cero en encarar con naturalidad la presencia de este tipo de prensa rosa en el fútbol. "El fútbol tiene una dimensión muy grande, hay que aceptarlo. Hay cosas que te gustan y otras que no te gustan tanto. Cada uno debe tener respeto, la vida personal de cada uno, es de cada uno. Y sobre todo: debes respetar a un club que te paga".

Insistió la entrevista por el camino de Jesé Rodríguez. "Espero que no me pregunten por él, pero para todo hay una respuesta. Lo único que me preocupa es mi futbolista y quiero encontrar al mejor Jesé. Todavía es muy joven para hacer muchas cosas". Pero advierte que la relación que tiene con el artillero, que lleva tres dianas, la extrapola al resto de la caseta. "No es especial, es de todos los entrenadores con sus futbolistas. Eso va en tu experiencia, el éxito de un entrenador va vinculado a la relación entre el entrenador y futbolista. Las bromas, con quién y cómo son importantes...No puedes perder el vestuario; debemos ser sus confidentes".

Séptimo clásico canario

El estratega madrileño suma mañana su duelo regional canario número siete, seis en el banquillo de la UD y uno en el CD Tenerife. "Ser el técnico con más derbis canarios significa que me estoy haciendo muy mayor. Los derbis son algo bonito, he vivido el derbi de Sevilla, el gallego y el canario (...) Fui entrenador del Tenerife hace mucho (2001-02), en los dos sitios se vive con mucha pasión. Pero considero que el duelo de rivalidad con más corazón es el de Sevilla. Los Betis-Sevilla son únicos, he vivido de todo. Son dos equipos de la misma ciudad, tu hermano es del otro equipo, el vecino de al lado...La semana previa se palpa y se siente el derbi como en ningún sitio. Es todo un acontecimiento (...) Me pasó de todo: ganar en el Pizjuán o que me metan cinco". Aplaude las iniciativas de subastar las camisetas del clásico para recaudar fondos para La Palma. "El fútbol se vuelca con La Palma, estamos muy cerca, vemos como han perdido sus formas de vivir. Es muy jodido recuperar eso, van a necesitar de la ayuda de todos, del estado y del Cabildo...Nos sentimos muy cercanos, estamos día a día, siguiendo lo que pasa. Queremos ayudar".