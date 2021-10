Luis Ramis: «Un partido de ida y vuelta les favorece»

Luis Miguel Ramis lo tiene claro: «Un partido de ida y vuelta les favorece». Vino a decir que un duelo en el que la UD Las Palmas pueda hacer transiciones rápidas, correr en definitiva, puede ser letal para los intereses de su equipo. Lo sufrieron ya el Huesca, la Ponferradina y el Cartagena y el tarraconense no quiere que el Tenerife pase por eso. Todo lo contrario dijo Pepe Mel, aunque probablemente como estrategia, porque sabe que el dominio del balón es compatible con la verticalidad. Así lo ha demostrado su grupo.

Por otro lado, el técnico del conjunto blanquiazul ofreció una lista de convocados en la que no está por lesión el delantero Enric Gallego y además el técnico del CD Tenerife sigue manteniendo el enigma en el lateral derecho. «Moore ya está en Gran Canaria y tengo una conversación con él para calibrar su grado de cansancio esta noche en el hotel». Sobre si la mayoritaria presencia de canteranos grancanarios en la contienda de la pasión puede ser clave, Ramis valoró que «no miro el DNI».

«Creo en los jugadores de fútbol, creo en los equipos, independientemente de dónde sean los jugadores, sí creo que podríamos tener más jugadores de la tierra (...). Pero cuando yo jugaba aquí, había tres de la cantera, y ahora parece que es una mierda. Los equipos profesionales tiene profesionales. Los DNI están muy bien, pero aquí la exigencia es máxima. Hay que dar rendimiento ya. Aquí hay jugadores de Primera que bajan a Segunda, pero lo tienen claro: aprietas o tienes problemas para entrar en una convocatoria», comentó.

Sobre el estado de forma del Tete, confesó que llega «bien». «Moore ya está en Las Palmas o estará a punto de llegar, debo decidir entre los dos candidatos [el internacional con Estados Unidos o el canterano]. No quiere un duelo de ida y vuelta con la UD, «es un equipo que destrozó al Cartagena». «Queremos mantener una línea de continuidad, llega este partido tan especial. Nos toca la UD Las Palmas, es un ambiente positivo y esos 1.500 seguidores del Tenerife nos van a transmitir mucho. Bajo todo el amarillo del Gran Canaria, esa parte azul y blanca se ve mucho». Es un clásico en las alturas y sin favoritos. «Eso no se lo doy a nadie; para mí no hay favoritos. Lo importante es que nos sentimos fuertes y con confianza».

No quiso hablar de un empate. Al menos, en este minuto de la previa. «Buscaremos y provocaremos el mejor de los resultados». Ramis incide en que la UD ha mejorado en el aspecto defensivo. «Ellos defensivamente han mejorado, ahora es más difícil de batirles. Nosotros al revés, en lo que confiamos en seguir creciendo desde el equilibrio y mejorar el ataque (...) Cada equipo tiene sus matices y muy definidos, pero no nos interesa un partido de transiciones rápidas».

«Para ganar, hay que marcar más goles. Parece obvio... Acertar más que el rival, cometer menos errores. Los detalles y los momentos son importantes. No podemos cometer errores de concentración como ante el Amorebieta. Eso marca mucho, los detalles son importantes», agregó.

Además, no quiso centrarse en un solo jugador de la UD, ni en la capacidad resolutiva de Pejiño o Jesé ni en la magia del genio Viera. Lo que le inquieta de Las Palmas es su bloque. «Me preocupa su equipo. Tienen un trabajo colectivo y un grado importante de desequilibrio. Tengo la preocupación de que hagamos el trabajo bien, de llevar el partido al control y a lo que les incomode», dijo.

Es la receta de Luis Miguel Ramis para al menos tratar de mantener la ventaja de tres puntos con respecto a la UD. Según su criterio, el ingrediente principal es evitar un partido de ida y vuelta. No le ha venido mal hasta ahora, porque es el mejor visitante de la categoría, pero enfrente está Las Palmas.