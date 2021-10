Pepe Mel: «Si estamos sextos, no nos vamos a conformar»

No hay techo para la UD Las Palmas. Acabará la jornada en la quinta posición de la tabla, una mayor que la de la semana pasada, aunque cuando Pepe Mel llegó a la sala de prensa tras ganar el derbi al CD Tenerife (2-1) todavía no lo había asimilado. Por eso dijo «si estamos sextos, no nos vamos a conformar» cuando fue preguntado por si el equipo, transcurrido el primer cuarto del campeonato, estaba capacitado para luchar por el ascenso directo. Sin ser contundente para no pillarse las manos, al menos lo deslizó.

«Nosotros no nos hemos puesto ninguna barrera. Si estamos sextos no nos vamos a conformar. Nadie asciende en octubre ni en la jornada 10. Tanto la UD como el Tenerife están en una posición envidiable y sería bueno para el fútbol que ambos ascendieran», comentó el técnico amarillo para cerrar su comparecencia.

Justo antes había dejado claro lo mismo en que en la previa: «Aquí lo que importa es quién gana, y nada más». Venía a cuento de si la suerte había estado de cara de la UD. «No creo. El Tenerife marcó sin tirar a gol», recordó en referencia al tanto chicharrero después de que Raúl Navas desviara el balón sin querer hacia su portería en el lanzamiento de una falta.

«Hemos tenido tres clarísimas que no se pueden perdonar al Tenerife. Pudimos habernos ido 2-0 al descanso. Lo bueno es que el equipo reaccionó. Tuvimos fe. Me gusta lo que veo. Jugamos de memoria y no cambiamos. La gente se identifica con nuestra forma de hacer las cosas», comentó el técnico madrileño.

Vestuario y grada

Preguntado por cómo estaba el vestuario nada más terminar el partido, dijo: «Están contentos. Se lo merecen. Ha sido una semana de mucho estrés, sin parar de hablar del derbi. Ahora están liberados. El lunes hay que entrenar y pensar en el Lugo. No podemos volver a echar la vista atrás si queremos ascender».

En cuanto al público, que acudió en masa a Siete Palmas después de casi dos años –el último con gente había sido en enero de 2020–, Mel comentó: «Son ellos quienes nos han mandado un mensaje. Han venido más de 25.000 –25.887, de los que unos 1.500 eran del Tenerife– porque el equipo les llamaba y porque creían que podían ver cosas importantes. El equipo genera fútbol y estamos sacando fruto de la cantera. La gente viene por todo esto, y nos pide que sigamos por este camino».

Sobre el hecho de que sólo hubiera hecho un cambio –Pinchi por Moleiro– antes del descuento, el entrenador de la UD fue categórico. «Los cambios se hacen pensando en un objetivo. Los once estaban muy bien y no veía mejoras haciendo cambios. Desde abajo sé que tenían cuerda para arreglar lo que tenían que arreglar. Luego hemos hecho dos cambios rápidos porque el partido lo pedía. Si tengo que cambiar en el minuto 20 lo hago, pero hoy no lo veía necesario», aclaró.