Samuel Shashoua, delantero del CD Tenerife, tuvo un percance nocturno grave el pasado lunes, que acarrerá probables consecuencias judiciales, según desveló Radio Club Tenerife. El atacante inglés se quedó en el vestuario tras el descanso para dejarle su sitio a Mollejo.

Luis Miguel Ramis, entrenador blanquiazul, justificó el cambio como táctico, pero deslizó que no había psado una buena semana. «Hemos hecho cosas tanto bien como mal. Teníamos que provocar movimientos en profundidad y Samu no estaba teniendo participación. Es un jugador importantísimo, pero nadie es imprescindible. No ha encontrado su sitio hoy. No pasa nada. Entró otro compañero y respondió bien a lo que pedíamos», agregó en sala de prensa el técnico catalán.

Después de que trascendiera la información, sin encuadrar qué pasó con detalles, el futbolista inglés confirmó los hechos en su cuenta de Twitter. «Hace unos días me vi envuelto en un incidente del que soy único responsable y en el que no actué de manera adecuada. Asumo todas las consecuencias derivadas del mismo y pido perdón a la gran afición del CDTenerife por lo sucedido. Son errores que a la larga ayudan a crecer y a madurar. Hoy estamos tocados y apenados por el resultado en el derbi, pero nos levantaremos (yo también) y seguiremos luchando todos juntos», apuntó.