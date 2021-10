La UD de Mel rompe su techo

Nadie puede negar transcurrido ya un cuarto de campeonato que no alcanzar como mínimo los puestos de promoción de ascenso –del tercero al sexto– sería un fracaso, porque la UD ha demostrado tener suficientes mimbres para hacerlo. Valgan como ejemplo la unión de todo un grupo en torno a una manera de jugar basada en el juego de ataque, la confianza recíproca entre Pepe Mel y la plantilla, equilibrada con una mezcla necesaria de veteranos y noveles, o el liderazgo de un jugador al que la categoría se le queda pequeña: Jonathan Viera.

En el seno del club, desde los despachos hasta el césped, ven posible optar a más que el ‘playoff’

Por cuestiones como esas en el seno de la entidad amarilla, desde los despachos hasta el césped, existe el convencimiento de que el ascenso directo es posible. El sábado, tras la disputa del derbi que Las Palmas ganó al Tenerife (2-1), el técnico recurrió nuevamente al tópico de que «nadie asciende en octubre ni en la jornada 10», pero sí deslizó que la UD Las Palmas no tiene techo.

«Nosotros no nos hemos puesto ninguna barrera. Si estamos sextos –quintos en este caso– no nos vamos a conformar», comentó después de haber hecho ya otra alusión a la Primera División: «El lunes –por hoy– hay que entrenar y pensar en el Lugo. No podemos volver a echar la vista atrás si queremos ascender».

Situación privilegiada

De alguna manera, Mel sabe que no puede rebajar las aspiraciones de su equipo por mucho que pueda perder pasado mañana en Lugo (20.00 horas) o pase una mala racha, que suele llegar en algún momento del curso. El quinto puesto en el que se encuentra la UD, el mejor desde que llegó al banquillo amarillo en marzo de 2019, refrenda su buen hacer. Tiene 17 puntos, está a cuatro del primero –Sporting de Gijón–, a dos del segundo –Almería– y a uno del tercero y el cuarto –Ponferradina y Eibar–.

Tras ganar dos partidos seguidos en casa –Ponfe y Cartagena– para espantar a los fantasmas que habían aparecido después de la derrota en Anduva y de dos empates ante sendos equipos recién ascendidos, las citas con el Almería, uno de los candidatos al ascenso directo, y el Tenerife, que también aspira a cotas altas, se presentaban como un examen para calibrar la reacción. Y la UD cumplió.

Primero empató (1-1) en el campo donde de momento ha tenido su partido más difícil y luego se llevó el derbi (2-1) ante otro conjunto que marchaba por encima y que se le suele atragantar. Pero antes también había ganado a la Ponferradina, que llegó como líder a Gran Canaria, y a otro equipo llamado a estar arriba en la tabla, el Huesca. La UD, en definitiva, ha demostrado que puede aspirar a lo máximo.

De la cosecha han salido cuatro triunfos y cincos empates; de las pérdidas, sólo una derrota en 10 encuentros. Un único borrón donde siempre –seis veces– ha caído, en el campo del Mirandés (4-2). Del buen balance de resultados surge la quinta posición actual de Las Palmas, esa en la que empieza a afianzarse.

El asentamiento de un estilo alegre, el liderazgo de Viera y la respuesta con resultados, ejemplos

La clave del éxito está, fundamentalmente, en la creación de un modelo que gira alrededor de Jonathan Viera. A medida que el de La Feria se ha encontrado mejor a nivel físico, la UD ha dado un salto de calidad que le ha aupado en la clasificación. Con un socio más en el centro del campo con el que asociarse en detrimento de un extremo, y con un doble pivote por detrás, el ‘21’ se siente liberado para hacer lo que quiera: marcar el ritmo del juego, caer a la banda izquierda, ir hacia el centro, asistir, marcar... Todo.

A él se agarra Mel para que el equipo opte a todo. En su ausencia habrá que ver la respuesta del equipo. El reto más próximo que se le presenta ahora a la UD que cree tanto en sí misma que está convencida de que el ascenso directo es posible es ganar fuera de casa, la asignatura pendiente desde hace tiempo. Tras una derrota y tres empates, el miércoles tendrá una nueva oportunidad en Lugo.