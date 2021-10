Alberto Rodríguez: «Vamos a competir el partido a la UD de tú a tú»

En diez jornadas de campeonato sólo ha entrado una vez en una convocatoria y algunos desconocen por qué. ¿Está lesionado?

Sí, estoy con pubalgia. El inicio no ha sido el esperado después de hacer una buena pretemporada. Justo cuando empezó la competición recaí y tuve que parar. Esta es la séptima semana, pero ya estoy empezando a entrenar un poquito más fuerte y parece que la recuperación está siendo buena.

¿Desde cuándo tiene problemas en el pubis, algo de lo que padecen muchos jugadores de fútbol?

La verdad que nunca había tenido problemas como hasta ahora. Sí es verdad que cuando estaba en el Tamaraceite, a lo mejor tenía alguna molestia, pero no me impedía jugar. Cuando llegué aquí, al acabar la pretemporada la pubalgia ya estaba en una fase muy aguda y casi no me permitía moverme. Entonces me vi obligado a parar para recuperar la zona.

¿Ya ha empezado a entrenar otra vez? ¿Cuándo espera volver a jugar?

Llevo casi tres semanas entrando en el campo, tocando algo de balón y haciendo carreras. También estoy haciendo ejercicios más exigentes, de situaciones reales del juego, y se espera que para finales de esta semana ya pueda ir entrando con el grupo progresivamente para ver que tal va la evolución. Si todo sale bien yo creo que podría estar listo para debutar a principios de noviembre.

«Si la evolución de la pubalgia va bien espero poder debutar en noviembre; puedo encajar»

¿Cómo es el nuevo Lugo que se va a encontrar mañana la UD Las Palmas?

Es un Lugo muy trabajador, que compite cada balón como el último. Es un equipo con mucho sacrificio y que intenta defender en bloque, muy juntito, y más contra un equipo como Las Palmas, que sabemos que sus jugadores son muy peloteros y les gusta tener el balón. Intentaremos aprovechar las ocasiones que se puedan e intentar encajar los menos goles posibles.

El técnico Rubén Albés llegó la temporada pasada a falta de siete jornadas, salvó al equipo y este curso lo tiene en mitad de tabla –dos victorias, seis empates y dos derrotas–. ¿Qué ha aportado al equipo?

El Lugo en los últimos años ha peleado por no descender, sobre todo el pasado, que lo pasaron un poco mal al final hasta que llegó Rubén Albés y sacaron los puntos. Es un entrenador que transmite mucho a los jugadores. Nos da mucha confianza, creemos mucho en lo que él nos dice y creas o no eso es muy importante. Y luego tiene las ideas claras, sabe mantener a los jugadores siempre vivos y atentos a cualquier último detalle. Yo creo que eso es lo que está funcionando hasta ahora.

En un equipo, tal y como dice, de bloque, sólido y solidario, ¿Alberto Rodríguez se siente como pez en el agua, si tiene en cuenta que el estilo del Tamaraceite era parecido?

Sí, la verdad que sí. Es una pena que no haya podido estar en dinámica de equipo, pero bueno, yo creo que con las condiciones que tengo y lo que el entrenador pide al equipo y a mí individualmente puedo encajar muy bien. Voy a trabajar a tope para poder estar disponible siempre.

«Cuando un equipo –el Tamaraciete– pierde la columna vertebral le cuesta volver a ser sólido»

¿Cómo ve a esta UD Las Palmas que ha dado un salto de calidad esta temporada, con jugadores como Jonathan Viera o Jesé? ¿Lo ve como uno de los candidatos al ascenso?

Sí, obviamente vemos a Las Palmas como uno de los candidatos al ascenso y prácticamente como uno de los equipos más complicados y de mayor nivel con los que nos vamos a encontrar. Al fin y al cabo tiene jugadores como Jonathan Viera o Jesé que son de otra categoría y que marcan la diferencia. Pejiño está también a un nivel muy alto. Es un equipo bastante complicado, pero bueno, nosotros se lo intentaremos hacer lo más difícil posible. Le competiremos el partido de tú a tú.

¿Y eso cómo se hace, encerrándose, intentando quitarle el balón, atacando?

Hombre, quitarle el balón sabemos que es un poco complicado porque al fin y al cabo el juego de ellos es con balón sobre todo por los jugadores que tienen del centro del campo hacia adelante. Nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo de aquí para atrás. Obviamente hay que cuidar los detalles dentro de las áreas y estar con un punto más si cabe de concentración porque los jugadores son de muchísimo nivel.

Eche la vista atrás para hablar de su exequipo. ¿Era de esperar que el Tamaraceite, que ha comenzado el campeonato con dos puntos en siete jornadas y es penúltimo, fuera a acusar tanto la marcha del entrenador Chus Trujillo y de varios jugadores?

Hombre, yo creo que no era tanto de esperar en el sentido de que el nuevo entrenador es Pachi Castellano, que estuvo de segundo de Chus varios años y conoce la dinámica que llevaba el equipo, aparte de que es un gran entrenador y sabe como trabajar al equipo. Pero sí es verdad que cuando un equipo pierde la columna vertebral, con Samuel Casais en el centro del campo, que trabajaba mucho, y casi toda la defensa, pues la verdad es que cuesta un poco ser sólidos como antes. Pero bueno, yo confío. Seguro que el equipo está trabajando a tope y que sacarán adelante la situación.