Primer descanso para Jesé; el nuevo reto: triunfar fuera

Llega la primera jornada intersemanal, mañana en Lugo (20.00 horas, Movistar LaLiga), y con ella dos o tres cambios en el equipo inicial de la UD Las Palmas. Lo relevante no es que los haya, pues Pepe Mel acostumbra a repartir minutos cuando hay poco días entre partido y partido, sino que esa rotación, a diferencia de la temporada pasada, no será integral. Se acabó lo de cambiar el equipo entero; ahora el cuadro amarillo mira hacia arriba y no hay lugar para experimentos. Cada partido es una final hasta que se afiance definitivamente entres los seis primeros.