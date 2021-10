Mel sin el ‘21’: gana tres de cada diez duelos de Liga

La vida sin Viera.El novelista José Mel Pérez afronta el más difícil todavía. Mantener a la UD, en las próximas cinco jornadas -el plazo mínimo estipulado de tres semanas de baja-, en la promoción de ascenso sin el ‘21’. De los 109 duelos ligueros dirigidos por el estratega madrileño, 89 fueron sin el concurso del mediapunta de La Feria con un balance de 25 victorias, 34 empates y 30 derrotas. De tal manera, que sin el artista, el madrileño gana el 28,08% de los partidos de Segunda División.

Mel contabiliza 964 días en el cargo -inició su ciclo el 3 de marzo del 2019- y ya es el sexto entrenador con más partidos oficiales en el ranking histórico de entrenadores de la UD (empatado con Saturnino Grech). El madrileño ha contado con Viera en dos ciclos, de septiembre a diciembre de 2019 y en este inicio del campeonato liguero. Con el ‘21’ en el verde, son veinte encuentros con once triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Lo que deja un porcentaje de éxitos del 55%. La diferencia resulta abrumadora.

Además, cabe reseñar que de los dos años, siete meses y 19 días que lleva Mel en el cargo, la UD ha besado los puestos de ‘playoff’ de ascenso en siete jornadas. Tres pertenecen a la edición liguera 2019-20 (la 11ª, 21ª y 23ª) y cuatro a la actual campaña (8ª, 9ª, 10ª y 11ª). En seis de las mismas fue sexta y solo en una ocasión alcanzó la quinta posición, el techo en este ciclo ‘melista’. Este caminar por la zona de privilegio coinciden con la presencia de ‘21’.

De Alberto Moleiro a Kirian Rodríguez como recambios. Un mes para clonar al Messi de Segunda.Ayer, fue el cumpleaños del insustituible (32) y el inicio de un fase crítica sin míster fantasía. ‘Vieradependencia’ a la vista o la resurrección de la segunda línea.

La UD, tras perder al ‘21’ por lesión en el Anxo Carro, busca a quién cederle la corona. Ante la formación gallega, el relevo fue Óscar Clemente y la cosa no funcionó. Fue a peor. Moleiro se quedó en banquillo y Kirian Rodríguez se ha vuelto invisible. No juega desde el 11 de septiembre ante el Ibiza en Siete Palmas.

Por culpa de dos concesiones de Erick Ferigra y la falta de contundencia de Nuke y Cardona ante la volea de Xavi Torres, Las Palmas ve peligrar la sexta posición de cara a la 12ª fecha. Viera se pierde el duelo ante el Alcorcón (domingo, 20.00 horas, Movistar LaLiga), así como la visita a la Real Sociedad B en Anoeta (viernes 29, 20.00 horas), el UD-Fuenlabrada (miércoles 3 de noviembre), Oviedo-Las Palmas (sábado 6) y la contienda ante el Zaragoza en el recinto de Siete Palmas.

En este cuarto ciclo de amarillo, Viera debutó ante el Ibiza (1-1) con 66 minutos. También participó en el empate ante el Burgos en El Plantío (0-0) -completó 70 minutos- y alcanzó los 85’ ante laPonferradina (2-1). Ante los de El Bierzo ya se estrenó como realizador en esta 21-22 de penalti.

Luego anotó en Almería (1-1), sobre la bocina, y trituró al CD Tenerife (2-1) en el primer tiempo tras un gran pase de Jesé Rodríguez. El sábado ante la formación chicharrera completó los 90 minutos y recibió un pisitón. El domingo, el cuadro de Mel gozó de descanso, y desde el lunes se inició el trabajo para tomar Lugo. Pero a los cinco minutos llegó el autogol de Ferigra. Al cuarto de hora se fue Viera, luego Pejiño y Peñaranda también cayó lesionado. Cúmulo de despropósitos.

Los números de Viera le dejan en un lugar privilegiado. Aterrizó en Lugo viendo portería por tercera jornada consecutiva. Es el segundo máximo realizador tras Pejiño (5) y junto a Jesé (3). En relación a los disparos (8), es el tercero que más atiza el arco rival tras Pejiño (12) y Jesé (9). En la categoría de los pases, suma 364 y es el quinto. Computa dos asistencias y 506 minutos.

Las 57 faltas de Lugo y ‘Tete’





En las dos últimas jornadas de LaLiga SmartBank -décima y undécima-, los rivales de la UD se ha empleado al borde del reglamento con un total de 57 faltas. El CD Tenerife hizo 28 faltas y vio cinco amarillas el pasado sábado en el clásico canario en el recinto de Siete Palmas. El colegiado Prieto Iglesias no quiso expulsar a Carlos Ruiz, que arrastraba una amarilla desde el minuto 16. Fue retirado del campo por Ramis en el 75’. Por su parte, el CD Lugo de Rubén Albés cometió 29 irregularidades y vio seis amarillas. Once amarillas y 57 faltas para frenar a la UD de Viera en los últimos 180 minutos. El cuadro amarillo es el que más faltas recibe del campeonato (204), pero también marcha líder en el apartado de cartulinas amarillas recibidas (36). El Tenerife va segundo en esta relación del juego duro (34). | P. C.