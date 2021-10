Pinchi se gana un puesto de titular ante el Alcorcón

El ejemplo de Óscar Pinchi (La Coruña, 26 años) y el rol de los teloneros en la UD Las Palmas sin Jonathan Viera. Bienvenidos al ciclo de los meritorios. El extremo gallego, que encadena dos partidos a un gran nivel ante Tenerife y Lugo, se ha colado en el pelotón de titulares por mérito propio. Ante el bajonazo y depresión del sector opositor -la segunda línea con Óscar Clemente, Maikel Mesa, Sadiku, Rafa Mujica o Kirian Rodríguez no terminan de despegar-, Mel tiene un dilema sobre la mesa. Bajo ese manto de dudas, y ante las bajas de Ruiz, Viera y Peñaranda, hay que mover ficha para mantener la sexta plaza en la tabla.

Pinchi, escorado en banda derecha, juega mañana de inicio junto a Jesé, Pejiño, Moleiro, Enzo y Nuke Mfulu. Para la retaguardia, Álvaro Lemos -que cumple cien partidos de amarillo-, Raúl Navas, Eric Curbelo, Cardona y Raúl Fernández. El cuadro de José Mel Pérez ya jugó las primeras cuatro jornadas sin Viera. Lo hizo con un balance de una victoria, dos empates y el ‘Anduvazo’ (4-2). Por el ‘21’, con ese perfil desequilibrante, late la figura de Alberto Moleiro (494’).

En relación al tinerfeño Kirian Rodríguez, no juega desde el (1-1) ante la UD Ibiza (11 de septiembre). Ya van seis jornadas fuera de los focos. Conforma el primer expediente ‘X’. Luego figuran los casos de Rafa Mujica (12’) u Óscar Clemente (156’). Sobre Maikel Mesa, el ‘hombre escudo’, uno de los pilares fundamentales, sigue sin encontrar su espacio en el once. La compenetración de Nuke (585’) con Enzo Loiodice (484’) le dejan sin opciones. Es más, el papel de Fabio González (273’) ha sido destacado en esa labor de contención. Ante la baja de Viera, Mesa dispondrá de más opciones, pero su nivel en Lugo no ayuda. Dispone de más talento y energía para ganarse un hueco. Y es que, la depresión de la segunda línea viene a darle la razón a Mel. Amante de la meritocracia y de la justicia de la caseta, no se ha equivocado en este inicio. Su elección -de Álvaro Lemos a Jesé- responde con el grado de eficiencia mostrado en el ‘verde’.

Los intocables

Si Pinchi (324’) se ha colado en la primera línea, luego existe una categoría de inamovibles como Raúl Fernández (990’). Lo ha jugado todo, relegando a Álvaro Lemos a un rol residual. Lemos (932’), Cardona (742’), Eric Curbelo (783’) y Ferigra (838’) comandan la relación de los minutos. Jesé (704’) también sale enormemente favorecido.

¿Qué pasará con las rotaciones? La explicación de Mel en la previa del Lugo-UD resultó categórica y bastante elocuente. La meta de la nueva UD, la del Ferrari que lucha por el ‘playoff’ como única meta, pasa por venderse bajo la premisa de «reconocible». Ante el cuadro gallego, Sadiku ocupó la plaza de Jesé Rodríguez y Pinchi la de Moleiro. El resto -más allá de la vuelta de Ferigra a la titularidad y que luego resultó fatal- es abrazar a una partitura de acero. Salvo los dos hundimientos -en Anduva y en el Anxo Carro-, la UD ha competido los nueve partidos disputados.

Aferrados a la fortaleza

Si de visitante, el conjunto del novelista no ha hecho los deberes -figura en la cola con tres empates y dos derrotas-, de local es una apisonadora. Las Palmas es el tercer mejor anfitrión de la competición de plata con catorce unidades -cuatro victorias, dos empates, doce goles a favor y seis en contra-. En esa faceta realizadora, solo el CD Mirandés alcanza los doce tantos. Dos industrias capaces de generar toneladas de pólvora. En el Gran Canaria, los de Mel se han impuesto al Huesca, Cartagena, Ponferradina y CD Tenerife. Además, empataron ante el Valladolid e Ibiza.

Para mantener la posición de privilegio (la 6ª), será preciso tumbar a la AD Alcorcón, que marcha última. Tras la destitución de Anquela, los de Jorge Romero llevan un triunfo, tres derrotas y un empate. La única alegría lejos de Santo Domingo fue en Anduva (1-3), justo una semana después del paso de la UD por el fortín del CD Mirandés (4-2).

Con 17 unidades y tras encadenar tres jornadas en puestos de promoción, no hay margen de error. Tenerife (17), Valladolid (16) y Huesca (15) amenaza ese puesto de privilegio. El triunfo grancanario podría dejar a los de Mel en la cuarta plaza.