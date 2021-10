Mel: «No dependemos ni de Pepito ni de Juanito»

«Debemos entender que seamos un equipo, Jonathan está en manos de los médicos y así estoy tranquilo, con lo visto en el campo quiero felicitar a todos, los que participaron y los que no», añadió el madrileño, sin querer focalizar en individualidades momentáneas.

Porque Mel saca a colación que la temporada es larga, quitando también hierro a que ahora el equipo se sitúe en la cuarta posición. «El fútbol es muy grande y los mensajes que se dan. El día del derbi era un subidón tremendo, tardé en llegar a mi casa, que vivo aquí al lado –del Estadio– porque había montón de gente contenta y de ahí pasamos en tres días a que perdemos un partido, las lesiones y que casi salimos del Playoff», subrayó.

Asimismo remarcó que «esto es muy largo y como tengamos dos partidos malos nos vamos al octavo, como también ha habido equipos desahuciados y ahora están arriba». Resaltando a la vez el papel de la UD en su estadio. «Al final los puntos son los puntos. Si todos los que tenemos son los de casa, pues es donde ganamos, pero es importante sumar fuera para no salir de la zona de arriba», indicó.

Sin relajos con la ‘Unidad B’

En cuanto a la labor de los jugadores a los que señaló en la previa del encuentro –esos de la Unidad B–, Mel analizó que: «Estoy contento con el trabajo de Kirian y Benito, pero en el fútbol no es lo que ocurra hoy. No me vale hacer un partido serio y después tres malos o no dar la cara el viernes en San Sebastián. LaLiga no se hoy, se acaba en Mayo», indicó.

En cuanto al rendimiento que está mostrando Eric Curbelo, goleador ayer –¡y vaya golazo por la escuadra!–, el madrileño fue tajante: «Por eso juega, ¿no? Inteto ser justo. Empezaron Navas y Ferigra. Él tuvo que salir y lo está haciendo bien. Estoy encantado con él desde que lo puse a jugar aquí. Desde el Almería está a un nivel muy muy alto», subrayó.

Finalmente recordó que tal y como él transmite cada jornada sus jugadores «entrenan muy bien y tienen esta competencia».

El mediapunta Kirian Rodríguez regresó ayer de inicio ante la ausencia de Viera. Su última participación fue el 11 de septiembre. |