Ángel López Ruano (Pozo Izquierdo, 40 años), que descendió en Anoeta con la UD en 2002 a Segunda, estadio donde juega Las Palmas este viernes ante el Sanse de Xabi Alonso, dejó hace unos 41 días su cargo de segundo entrenador de la UD Las Palmas y técnico asistente de José Mel Pérez -comenzó en julio del 2020 tras la marcha de Roberto Ríos-. Aquí está un extracto de la entrevista que se publica mañana en la edición impresa de LA PROVINCIA / DLP. Habla a mil kilómetros del rencor y pensando en su salto inmediato hacia los banquillos.

¿Cómo está y por qué dejó su cargo de segundo técnico de la UD Las Palmas hace 41 días?

Muy bien, es una cosa que necesitaba hace mucho tiempo. Creo que precisaba vivir esa experiencia en un club profesional para ver si era diferente a cómo lo había vivido de jugador. Hay cosas muy diferentes que tienes que ver, oír y callar. Después de tanto tiempo dándole vueltas, creo que era lo mejor para todos. Opté por tomar mi camino y así estar a la espera de que aparezcan cosas. Empezar a entrar...

¿Pero por qué? ¿Cuál fue el principal motivo de su renuncia?

Fue una decisión en conjunto. No estaba muy a gusto allí, llevaba mucho tiempo, un año, viendo cosas que no me gustaban. Decidí aguantar un curso más y no tenía que haberlo hecho. Al final tomamos la mejor decisión entre todos, lo más importante es la UD. El equipo. Sobre todo lo que significa el club. Como aficionado quiero lo mejor. Ya no podía sumar más. No estaba con la cabeza al cien por cien. Simplemente, los motivos son personales y lo saben los más allegados. Ya está. Me voy sin rencor y con la conciencia tranquila.

Se puede decir que el 'amor con Mel se rompió' desde finales del pasado curso, ¿cuándo se acabó la sintonía?

Lo único que puedo decir es que a Mel le deseo lo mejor, que suba al equipo. Considero que hay un buen bloque, como aficionado le deseo lo mejor en su lucha por el objetivo.