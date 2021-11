La UD Las Palmas se lo cree (2-1 ante el Fuenlabrada)

Un triunfo que tuvo más suspense del previsto y casi del necesario. Porque la UD jugó casi toda la segunda mitad, a la que llegó con dos goles de renta, con uno más tras al autoexpulsión de Dieguez, y porque desperdició ocasiones para no tener que sufrir, mirar con desengaño al VAR y sudar hasta el último segundo del encuentro. La victoria, tercera consecutiva, tercera sin Jonathan Viera, lleva el sello de equipo, pero la firma en pluma de Jesé Rodríguez, autor de los dos tantos.

Pepe Mel usó esa ley del fútbol que dice que si algo funciona es mejor no tocarlo. Por eso sacó a los mismos once que jugaron hace menos de una semana en San Sebastian para doblegar a la Real Sociedad B, si se descuenta la baja de Mfulu por Fabio. Y, de entrada, aquello le sentó bien a la UD. Ni especuló ni dio alas al Fuenlabrada. Se puso en plan mandona con el balón, pero no solo en ese modo de tenerlo por tenerlo. Buscó el área y casi canta el primero antes de los cinco minutos.

A esa ocasión solo le faltó lo que le ha fallado otras veces esta temporada: la puntería de Jesé Rodríguez. Sus goles no están a la altura de la voluntad y del juego que despliega. Benito le sirvió desde el costado izquierdo un pase perfecto, medido, preciso para encontrar el pie del delantero que llegaba desde atrás en un movimiento pillo. Con todo a favor, el remate no encontró ni portería.

Eso no minó la moral de la UD que mostró más recursos que acudir al '10'. Sacó la pizarra con la estrategia, con Cardona como estilete, y Benito usó su látigo desde fuera del área para lanzar otro 'Uy' en el Gran Canaria. Las Palmas estaba ahí, oliendo de cerca el gol.

Pero si no era una cosa era la otra. Porque la combinación que montaron Benito y Jesé, solo por su estética, merecía el premio del gol. El aldeano pisó el acelerador, encontró una devolución de tacón del punta y esquivó a tres defensores como quien patina, como si fuera sobre ruedas. Todo iba perfecto hasta que golpeó el balón y Morro sacó una mano prodigiosa.

La UD había perdonado demasiado en apenas 20 minutos de partido. Y esas cosas no suelen acabar bien. Le echó anestesia el Fuenlabrada al partido. Intentó que decayera el ritmo, arañar segundos y enmarañar el día. Poco a poco lo consiguió ante una UD a la que le empezó a costar llegar con cierta claridad.

El monopolio del balón era amarillo. Movía y movía. Y como si no pasara nada clavó el 1-0. En una posesión eterna del cuero, el esférico llegó a Fabio González que con una picada sutil desmontó a la zaga del Fuenlabrada. Clemente, con una caricia, vio la llegada de Jesé para que esta vez sí se diera un homenaje: golpeo perfecto, escuadra y gol.

Un peso menos de encima para todos. Para Jesé, por ese alivio que supone para un atacante vivir del gol; para la UD porque la noche en Siete Palmas ya se le ponía cuesta abajo. Y ya fue rodado cuando Las Palmas lanzó un contragolpe en una de las pocas veces en las que se soltó el Fuenlabrada de José Luis Oltra. Kirian volvió a ver al '10' suelto. Pol le derribó en el área, el árbitro decretó penalti y ese balón en el punto de pena máxima tenía un nombre: Jesé Rodríguez. El canterano madridista engañó a Morro y 2-0. Estaba ya para fichar y salir de la oficina con su sexto gol de la temporada. Perfecto para cerrar el primer acto.

No contemporizó la UD cuando volvió a oler el césped. Oltra sacó a Zozulya y a Salvador en busca de un cambio en los suyos. Y Las Palmas lo que encontró fue metros para correr. El Fuenlabrada se lo puso más fácil todavía a los amarillos porque Diéguez se autoexpulsó con dos amarillas consecutivas por protestar a Milla Alvendiz. Todo un amigo el hombre porque todavía quedaban 40 minutos por jugar.

El partido se convirtió en un rondo ya. La UD persiguió el gol sin agobios, cómodo, ante un rival entregado. Pepe Mel empezó a mover el banquillo y Pinchi saltó al campo junto a Alberto Moleiro. Era tiempo para hacer méritos, para lucirse, para dejar ante notario que están para hacerse un hueco en el equipo.

Los minutos caían en el Gran Canaria con la UD sobre el balón. Tanto que hasta se ganó la reprimenda de algún sector de la grada que pedía más. Sobre todo porque nadie quería sustos, como el que se llevó más de uno cuando Zozulya marcó un tanto anulado por fuera de juego. O con una parada de Raúl Fernández para desbaratar un tiro de Salvador. Porque esa película de liarse uno solo ya la ha visto la UD más de una vez.

Y pasó. Un córner, una salida regular de Raúl Fernández, un toque de Salvador sobre Moleiro y gol de Zozulya, más vivo que el todos. Mel completó su círculo de cambios con Sergio Ruiz, fuera desde hacía dos meses –después de sacar a Ale Díez y Erick Ferigra–. El gol levantó al Fuenlabrada de una manera peligrosa y la UD se volcó en Jesé, que a punto estuvo de marcar el tercero, pero se volvió a topar con Morro. Como Pinchi, solo, en otro gontragolpe fugaz. Demasiados apuros con ese panorama.

Y cuando el extremo gallego acertó, el VAR anuló su gol por fuera de juego posicional de Alberto Moleiro. Mal asunto. Unos minutos más de sufrimiento sobre el añadido y final. Nueve puntos del tirón para enseñar cara de candidato a todo.

