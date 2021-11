Pejiño duró una hora. El torpedo de Barbate se despide del Tartiere. Primero con peto blanco -prenda para no ser entrado con dureza por los compañeros durante el ejercicio- y luego, tras una arrancada, el extremo gaditano abandonó esta mañana la sesión de trabajo en Barranco Seco. Rostro de preocupación. Francisco Jesús Crespo García 'Pejiño' encadenó doce partidos con 676 minutos en esta segunda campaña con la UD. Causó baja ante la Real Sociedad B (0-1) y en la jornada de ayer ante el Fuenlabrada (2-1). Hoy trabajó con total normalidad durante la primera hora de la sesión, pero tras una pugna con Saúl Coco, completó una arrancada y optó por dirigirse a los vestuarios de Barranco Seco. De esta manera, el autor de cinco dianas y una asistencia causa baja ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (sábado, 17.15 horas, Movistar LaLiga). A falta de la publicación de la lista convocados, el gaditano se sumaría a las bajas de Jonathan Viera, Nuke Mfulu, Adalberto Peñaranda y la de Álvaro Lemos -por sanción federativa-.

José Mel Pérez ya habló en sala de prensa tras tumbar al Fuenlabrada de José Luis Oltra de las peculiaridades de la situación de Pejiño. No es una situación cómoda de gestionar. Siempre pendientes del umbral del dolor del extremo. "No vamos a arriesgar, hasta que no está al cien por cien, no jugará. Se trata de un futbolista importante y si tenemos que estar varios partidos sin contar con sus servicios, pues así será. Cuando esté listo, debe estar como un tiro, al igual que el resto".

La situación de Óscar Pinchi

El extremo de la UD, ex del Fuenlabrada, completó ayer 26 minutos tras saltar al césped por Benito Ramírez. Al término del encuentro de la 14ª jornada, fue atendido por el médico del primer equipo Diosdado Bolaños. Con un fuerte dolor en el pie, es duda para viajar al Tartiere. Esta mañana no se ejercitó con el resto de suplentes y jugadores que no gozaron de minutos ante el cuadro azulón.