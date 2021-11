Pejiño abandona la sesión y eleva las ausencias a cinco

Francisco Jesús Crespo García ‘Pejiño’ encadenó doce partidos con 676 minutos en esta segunda campaña con la UD. Causó baja ante la Real Sociedad B (0-1) y en la jornada de ayer ante el Fuenlabrada (2-1). Hoy trabajó con total normalidad durante la primera hora de la sesión, pero tras una pugna con Coco, completó una arrancada y optó por dirigirse a los vestuarios de Barranco Seco.

De esta manera, el autor de cinco dianas y una asistencia causa baja ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (sábado, 17.15 horas, Movistar LaLiga). A falta de la publicación de la lista convocados, el gaditano se sumaría a las bajas de Jonathan Viera, Nuke Mfulu, Peñaranda y la de Álvaro Lemos -por sanción federativa-.

Gozó de descanso ante el ‘Sanse’ y Fuenlabrada en las dos últimas jornadas de competición

José Mel Pérez ya habló en sala de prensa tras tumbar al Fuenlabrada de José Luis Oltra de las peculiaridades de la situación de Pejiño. No es una situación cómoda de gestionar. Siempre pendientes del umbral del dolor del extremo. «No vamos a arriesgar, hasta que no está al cien por cien, no jugará. Se trata de un futbolista importante y si tenemos que estar varios partidos sin contar con sus servicios, pues así será. Cuando esté listo, debe estar como un tiro, al igual que el resto».

Por otro lado, Pinchi tiene un golpe en el pie y es duda. El extremo de la UD, ex del Fuenlabrada, completó el pasado miércoles 26 minutos tras saltar al césped por Benito Ramírez. Al término del encuentro de la 14ª jornada, fue atendido por el médico del primer equipo Diosdado Bolaños.

Con un fuerte dolor en el pie, podría formar parte de las rotaciones mágicas. Ayer no se ejercitó con el resto de suplentes y jugadores que no gozaron de minutos ante el cuadro azulón.

Pejiño amplió su contrato hasta 2024 el pasado 31 de agosto. El pasado curso alcanzó los 21 partidos y logró dos tantos. Se quedó fuera de la lista en 20 jornadas.