Mel abre la vía de fichar en enero ante la marcha de Ruiz

Competir y abrazar la gloria en circunstancias inhóspitas. La especialidad del novelista. La UD no sabe lo que es ganar en el nuevo Tartiere y la última alegría en tierras ovetenses se remonta a 1984. A pesar de las bajas de las siete bajas -al ex del Racing cabe sumar las de Viera, Nuke, Peñaranda, Pinchi, Pejiño y Álvaro Lemos-, se desmarca del discurso victimista.

«Si vamos terceros es premio de muchos rostros silenciosos; no solo del jugador o del presidente»

«Tiendo a ser positivo por naturaleza. Mi profesión me lo exige, la negatividad te transporta a un bucle que te amargar. Lo veo de esta manera, si con los problemas ya conocidos vamos terceros, cuando estemos todos se nos exigirá mucho más. Debemos mejorar muchas cosas, pero esta racha es mérito de gente silenciosa. No todo es el jugador, el técnico o el presidente; los que no meten los goles también ayudan. Ellos hacen que todo funcione y puedas rendir a las mil maravillas».

Alejarse de la euforia

El latido de la bestia no le inquieta. Se desmarca de esta UD titánica, que colecciona registros a base de cañonazos -tres victorias consecutivas y la segunda mejor marca del siglo en la jornada 14 en Segunda, solo superados por los 29 puntos de Paco Herrera en 2014-. «Apelo a la tranquilidad y cautela. Son buenas compañeras de viaje. Estamos bien clasificados;pero no miro la tabla. Ya lo dije en el Reale Arena, me da igual. Está bien para aficionados y periodistas. Oviedo es una plaza muy complicada. Lloverá y tendremos que ofrecer lo mejor de nosotros para puntuar».

«El balance del primer tercio es satisfactorio pero quedan 28 partidos: una eternidad»

En relación a los viajes de la UD por la Península -con madrugones, escalas, de cuatro a cinco aviones por desplazamiento...-, pasó de puntillas. «No vamos a caer en el tema que tanto nos molesta. Ojalá todos nuestros viajes fueran un Gran Canaria-Barajas. En el ‘Fuenla’ decían que era duro...Los futbolistas no se quejan. Para estar arriba debemos competir todos los partidos, no solo los del Gran Canaria. Los viajes no puede servir de queja; no lo tolero».

Del rival, resalta la furia y la pizarra. «Te presionan, van a por todas y son letales a balón parado».