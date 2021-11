Imaginación y niños

Hace unos meses se viralizó en las redes sociales un mensaje del técnico Marcelo Bielsa de su época como entrenador del Athletic Club. Todo para atizar a Ronald Koeman, entonces entrenador del Barça, y su convocatoria frente al Bayern en Champions, con los Gavi, Nico, Baldé, Iñaki Peña, Demir y demás niños. «Es muy fácil poner a jugadores jóvenes y acrecentar la lista de debutantes. Lo que hay que hacer es poner a jugadores jóvenes y que no fracasen porque poner jugadores jóvenes para demostrar que no sirven no es la función. La función es poner jugadores jóvenes para demostrar que sí sirven», decía el argentino hace ya casi una década en una de sus interminables ruedas de prensa en San Mamés.

No parece que Pepe Mel sea uno de esos. Quizá alguna vez haya sacado a algún chaval de cara a la galería, pero no es lo suyo. A alguno le pudo parecer cuando se obcecó en Pedri y sus 16 años. Puede que también cuando se fijó en Alberto Moleiro, que comparte tanto con el futbolista del Barça, que parecía imposible que pudiera cuajar: desde sus genes tinerfeños hasta las medias casi por los tobillos. Y Mel lo ha puesto, lo pone y lo pondrá para que demuestre que es bueno, que no es un calco de nadie, que está ahí porque vale.

En el Carlos Tartiere, el exjugador del Sobradillo dejó una acción que cada vez se ve menos en el fútbol: regatear. Cruzó el área en dos latigazos, levantó la cabeza e hizo de extremo para colocarle el balón en la frente a Kirian Rodríguez, que llevaba justo a tiempo desde detrás. Una jugada de genio que tiene calle, inspiración y un desenfado que no se huele ya muchas veces en el fútbol profesional y que desaparece de la base, obsesionado con entrenadores que quieren orden táctico, pizarra y conceptos teóricos. Sin espacio para la imaginación no hay momentos como este. Es casi un acto de rebeldía.

Por delante de los nombres

La apuesta de Mel ante su aluvión de bajas ha sido franca. Un movimiento que también deja entrever un mensaje. Porque con siete hombres fuera, el técnico madrileño dejó claro cuáles son sus preferencias. Ale García, otro de los juveniles de la plantilla, está por delante de Sadiku y Maikel Mesa en la rotación de su plantilla, pero también Rafa Mujica. Y Saúl Coco por encima de Álex Suárez, un clásico. Todo con un Sergi Cardona indiscutible en el primer equipo en su carril izquierdo.

La semana que viene llega el más difícil todavía. Mel recuperará a Álvaro Lemos y poco más. Pero es que además pierde a Moleiro, que se va de gira con España sub 19, y a Eric Curbelo, fuera para cumplir ciclo de amonestaciones. Otra vuelta de tuerca para sostener un equipo cargado de bajas, sostenido por los secundarios donde los niños tienen su hueco. Jóvenes que son y crean patrimonio en la UD. La lista empieza a ser notable: de Pedri a Josep Martínez; de Kirian a Curbelo; de Alberto Moleiro a Ale García.