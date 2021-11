El regreso milagroso de Jonathan Viera

Operación milagro. JV-21, levántate y anda. Jonathan Viera carece de límites. Está hecho de otra pasta. El mediapunta y capitán de la UD, lesionado ante el CD Tenerife el 16 de octubre -fractura del dedo meñique del pie izquierdo por un pisotón-, quiere jugar el sábado ante el Real Zaragoza (19.30 horas, Movistar #) en el Gran Canaria. Este miércoles, fecha en la que se cumplen tres semanas de su retirada del césped Anxo Carro de Lugo -viajó a Galicia con el hueso dañado-, tiene pensado sumarse a la dinámica del grupo de Mel.

Las estimaciones más optimistas fijaban en unas cuatro semanas el período de convalecencia -que se cumplen el miércoles 17 de este mes-. El diagnóstico más conservador detallaba que el plazo de ausencia era de unas ocho semanas -casi dos meses- y que regresaría el domingo 2 de enero ante el CD Tenerife en el Heliodoro.

Ni seis, ni ocho semanas ‘KO’. En el universo Viera no hay fronteras físicas. A pesar de que Viera tenía fijado en su agenda volver ante el Málaga CF en La Rosaleda -sábado 20 de noviembre-,el último reconocimiento médico evidencia la mejoría. Juan Naranjo, jefe del equipo de fisioterapeutas de la UD, se ha encargado de elaborar la pautas del plan milagro. El ‘21’ ya toca balón y mantiene su pauta de ejercicios al margen.

«Si todo va bien, el miércoles estará a disposición del entrenador y bajo la exigencia del grupo. Su intención es la de jugar ante el Zaragoza; todo dentro de un programa médico confeccionado a conciencia. Faltará el visto bueno del entrenador [la de competir ante el cuadro maño], pero todo avanza de forma satisfactoria», determinan desde la entidad amarilla. El hueso, que no precisó de cirugía, no pegó del todo, pero el ‘21’ acepta jugar con dolor. ¿El tiempo de baja? No depende de mí, ni las horas que meta entrenando. Depende de que el hueso pegue, el mensaje del doctor es optimista. Me dijo que el hueso puede pegar en dos, tres o cuatro semanas. Luego ya depende de cómo soporte el dolor», valoró el genio de La Feria el 27 de octubre. Su sacrificio por el escudo tiene recompensa. Volverá ante el Zaragoza o Málaga. No hay marcha atrás. Es un milagro.

El derbi del éxtasis ante el CD Tenerife (2-1) llevó la firma de Jonathan Viera -hizo el primero-. Viajó con la zona del dedo dañada y desconociendo el alcance de la lesión -de la fisura se pasó a la fractura-. Decidió infiltrarse, tras consultarlo con el equipo médico, en el Anxo Carro y se tuvo que retirar a los doce minutos. Además, junto al hecho de competir con un dedo roto, sufrió un percance muscular.

Sin ‘Vieradependencia’

El Lugo-UD (2-0) fue un funeral. Un canto al desastre. Junto al ‘21’, Pejiño y Peñaranda cayeron lesionados. Es la última derrota del cuadro amarillo, que luego se rehizo de forma exitosa con la versión mayestática de la segunda línea: tres victorias consecutivas y el punto arañado en el Tartiere.

Sin Viera, la UD se impuso al colista AD Alcorcón (3-0) y luego besó la primera alegría foránea de la temporada en el Reale Arena (0-1) ante el Sanse de Xabi Alonso. Para completar la secuencia de oro, y con un Kirian sublime, el bloque isleño tumbó al Fuenla (2-1). En el Tartiere, un punto forjado desde la madurez y el oficio -con una lista eterna de siete bajas-. «No hay nadie imprenscindible, el bloque está por encima de las individualidades», esbozó Mel a modo de eslogan. Sin Viera, Peñaranda, Nuke -cayó lesionado en el Reale- y un Pejiño renqueante, la UD se reinventó con el florecer de la segunda línea. Los Kirian, Benito Ramírez, Óscar Clemente y Fabio han dado el paso al frente demandado. Es la versión más democrática que se recuerda de Las Palmas, y que recurrió a Mujica, Saúl Coco o Ale García ante el cuadro ovetense.

Pejiño y Pinchi, bajas

Pendientes de la vuelta de Viera, Mel pierde a Eric Curbelo por sanción federativa para recibir al Real Zaragoza en Siete Palmas. Además, cabe sumar las ausencias de Alberto Moleiro -selección nacional sub 19- y Saúl Coco -absoluta de Guinea Ecuatorial- por los duelos internacionales. Peñaranda, Sergio Ruiz, Pinchi, Nuke y Pejiño tampoco estarán ante los maños.

Son ocho bajas para citarse con el rey del empate (10) y en el que figura el exjugador de la UD Juanjo Narváez. El Zaragoza, tras quedarse a las puertas del ascenso el ‘21-J’ de 2015 en Siete Palmas, encadena tres resultados positivos. En enero del 2019, arrancó un empate (1-1) y luego conquistó dos victorias (0-1, 2020) y (0-2, 2021).

A falta de seis partidos para el final de la primera vuelta -ante los maños, Málaga, Leganés, Sporting de Gijón, Amorebieta y Eibar-, la UD solo lleva dos derrotas ante CD Mirandés (4-2) y Lugo (2-0). Es el dato más bajo de reveses en el casillero desde la 2014-15 (solo una derrota tras 15 fechas ligueras). El bloque grancanario es sólido, un escudo fiable y que se muestra intratable de local con seis victorias y dos empates. Y además, vuelve el Maradona de La Feria. La enésima prueba de un compromiso por el escudo a prueba de bomba.

Terceros y cinco puntos de renta con el séptimo

Un empate de interés estratégico. La UD, tras sumar un punto en su visita al Carlos Tartiere (1-1), aumenta su renta con el séptimo clasificado, el Sporting de Gijón. Los amarillos, 27 puntos, tienen cinco puntos de diferencia con la formación de David Gallego (22). Hoy se disputa el Tenerife-Girona en el Heliodoro para cerrar la 15ª jornada. La victoria chicharrera dejaría a los de Mel en la cuarta posición. Con estos resultados, Las Palmas se asegura su permanencia en la zona de privilegio hasta la 17ª fecha liguera. De esta manera, serían diez jornadas entre las seis primeras posiciones. Las Palmas se coló en la zona de privilegio al término del 8º compromiso tras golear al Cartagena (4-1) -3 de octubre-. Van 36 días entre los gigantes de la categoría de plata. Pero vienen curvas. Tras medirse al Zaragoza de Juan Ignacio Martínez, la formación del novelista Mel luego afrontan una doble salida a La Rosaleda y Butarque para arrancar la hoja de noviembre. | P. C.