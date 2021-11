El drama de tener ocho bajas

Récord en la tabla de la fatalidad. El más difícil todavía. La UD del novelista José Mel Pérez examina sus propios límites el sábado ante el Real Zaragoza en el Gran Canaria (19.30 horas, Movistar #). Tras arrancar un punto de fe en el Carlos Tartiere (1-1) y encadenar cuatro jornadas invictos -desde el 20 de octubre ante el CD Lugo-, hoy retoman el trabajo en la ciudad deportiva Barranco Seco (10.30 horas) con un guarismo macabro. En este minuto, ocho futbolistas están descartados. Un drama.

El central satauteño Eric Curbelo, en el mejor momento de forma de su carrera (1.128 minutos en esta edición liguera, 14 partidos y un gol) causa baja por sanción federativa. Vio la quinta cartulina ante el Real Oviedo. Además, Alberto Moleiro (613’, doce partidos y un tanto) fue reclutado por la selección nacional sub 19 de Santi Denia para la disputa del Mini-torneo Clasificatorio de Luxemburgo. Su aparición en el feudo ovetense fue prodigiosa, cambió el rumbo del pulso con una genialidad. Una asistencia a Kirian Rodríguez, con la zurda -pierna no natural- y de quilates, vale el precio de la entrada. La tercera víctima es Coco.

Mel dispone de 21 futbolistas aptos, entre los que figuran Ale García y Clau con licencia del filial

El marcador central Saúl Coco (11 minutos, 1 partido) es un fijo en el combinado nacional de Guinea Ecuatorial que encara un doble compromiso ante Túnez (sábado) y Mauritania (martes) en las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Catar 2022. De esta manera, Mel solo tiene a Navas, Ferigra y Álex Suárez de centrales.

El cuatro rostro que causa baja ante la formación de Juan Ignacio Martínez es Nuke Mfulu (690’, nueve partidos). El centrocampista congoleño, con una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho, se retiró lastimado en el Real Arena ante el ‘Sanse’ al cuarto de hora. Han pasado once días. Las previsiones no son optimistas, se le espera para finales de diciembre.

Tendón de Dembélé

En el caso de Nuke, tiene afectado el tendón proximal del bíceps femoral, lo que complica y retrasa la recuperación del tejido muscular. Se trata de la patología que padeció el atacante del FC Barcelona en 2017 y con recaída en 2020. El timonero amarillo esquivó el quirófano y es una pérdida imperial. Su relevo natural, Fabio González, está deleitando, conformando una sociedad de oro con Loiodice.

En relación a Sergio Ruiz (426’, seis partidos) se trata de una baja médica indefinida, sin fecha marcada por la vuelta. El 20 de diciembre se incorpora a los Charlotte de la Major League Soccer, tras concluir su cesión con la UD. Miguel Ángel Ramírez, técnico grancanario de la franquicia debutante en la liga norteamericana, ha dejado claro por activa y por pasiva que Ruiz no seguirá de amarillo. «No hay ninguna opción; ni de negociando. Es una pieza clave».

Pistolero de la ‘Vinotinto’

El delantero e interior Adalberto Peñaranda (559’, dos tantos) se lesionó ante el CD Lugo en el Anxo Carro -20 de octubre- con una ‘rotura fibrilar del bíceps femoral izquierdo’. Fue víctima del ‘virus FIFA’. Lleva tres semanas ‘KO’ y la restarían otras tres, según las estimaciones más optimistas -volvería el 1 de diciembre-. Sin embargo, tras ser tratado lejos de la Isla, evidencia una notable mejoría. No es descabellado que esté ante el Málaga CF -20 de noviembre-.

Álvaro Lemos vuelve tras cumplir sanción y no hay jugadores apercibidos para medirse a los maños

En el caso de Pejiño (675’, cinco goles) se retiró del entrenamiento el pasado jueves. Un enigma. El extremo zurdo gaditano se ha perdido las tres últimas jornadas ante ‘Sanse’, Fuenlabrada y Real Oviedo. Reclamó el cambio en el infierno de Lugo y completó los primeros 52 minutos ante la AD Alcorcón. Propenso a la sobrecarga, la consigna del equipo médico es la de no forzar con el de Barbate. Cuenta con un plan específico de trabajo para una reincorporación paulatina. «Todo depende de sus sensaciones y del umbral del dolor; pero no jugará si no está al cien por cien. No vale al 40%», determinó José Mel Pérez en la comparecencia previa al Oviedo-UD.

Y el octavo percance es Óscar Pinchi. El extremo gallego (403’, participó en once partidos) se retiró lastimado ante el Fuenlabrada y no viajó a Oviedo. Según puntualizó Mel, estaba lastimado «desde hacía varios partidos».

Álvaro Lemos y el genio

Eric Curbelo, Saúl Coco, Moleiro, Nuke, Sergio Ruiz, Peñaranda, Pejiño y Pinchi conforman la lista negra. A las puertas de la 16ª jornada, la intención de Mel es la de seguir con los héroes de la segunda línea. La quinta de Kirian. Ante tanto inconveniente, Álvaro Lemos regresa de cumplir sanción. Además, Ale Díez se retiró con molestias en el Tartiere, pero en principio trabajará con el grupo.

Jonathan Viera Ramos es el calmante ante la fiebre de los percances. El capitán de la UD ya trabajó con balón la semana pasada y su intención es la de sumarse mañana a la dinámica de Mel. Quiere estar ante el Real Zaragoza. Toda una declaración de intenciones, un señor milagro. Sufrió una fractura en el dedo meñique del pie izquierdo y volvería tras tres semanas ‘KO’. Algunos diagnósticos indicaban que estaría lejos de los terrenos de juego unos ocho meses. El compromiso del ‘21’ es infinito.

Como nota curiosa, la UD vuelve hoy al trabajo a puerta cerrada. La misma liturgia acontece mañana (10.30), jueves (10.30) y viernes (10.30). El club isleño se bunkeriza en un instante pletórico -cuartos-. Dos derrotas en quince jornadas. Solo en la 2014-15, con un revés, se lucían mejores guarismos en Segunda en este siglo.

Regresa Narváez y siete ausencias en el Zaragoza

El Zaragoza, rival del sábado, tiene su particular calvario.Al margen de las habituales ausencias de Lasure y Vigaray, cabe sumar cinco bajas más: Francés, citado por la sub-21, César Yanis, con Panamá, Francho Serrano, convocado con la ‘Rojita’, Petrovic y Nano Mesa, que vieron ante el Sporting de Gijón la quinta amarilla. La buena noticia para Juan Ignacio Martínez es la recuperación de Juanjo Narváez -ex de la UD-, tras superar la lesión muscular en el cuádriceps que sufrió ante la SD Ponferradina el 21 de octubre. El atacante colombiano alcanzó los 29 duelos de Las Palmas, en los que notó siete dianas. Cedido por el Betis, dejó gratísimas sensaciones en el frente ofensivo amarillo junto a Viera y Pedri. Finalmente, el Zaragoza se quedó con los servicios del mediapunta, que rescindió en septiembre del 2020. Sus guarismos en el cuadro maño: 53 duelos y once goles. La lesión le llegó en su mejor momento, había batido al Málaga y dejó una asistencia ante la ‘Ponfe’. Los de Juan Ignacio Martínez no pierden desde el 30 de agosto ante el Cartagena. | LP