Ruiz no entrena por problemas de salud y su despedida se acelera

El fin de Sergio Ruiz como jugador de la UD Las Palmas está cada vez más cerca. El cántabro, que termina su contrato de cesión en la entidad amarilla el próximo 31 de diciembre, cuando tendrá que volver al Charlotte de Estados Unidos, no entrenó ayer por problemas de salud y el club contempla que no juegue más hasta que expire su vínculo, por lo que no participaría en ninguno de los seis partidos que quedan hasta final de año –y final de la primera vuelta del campeonato–: Zaragoza, Málaga, Leganés, Sporting de Gijón, Amorebieta y Eibar.

Cabe recordar que el de Astillero sí se ejercitó el martes pasado en la primera sesión de la semana con la vista puesta en el Zaragoza, sin embargo, ayer no lo hizo. El jugador, recuperado totalmente de la fractura en el pie que se produjo durante el encuentro frente al Ibiza el pasado 11 de septiembre, lo que le permitió jugar el miércoles de la semana pasada los últimos minutos de la cita ante el Fuenlabrada después de casi dos meses sin aparecer, no se encuentra bien y la previsión es que no participe más con la UD.

Incorporado a la filas amarillas en el verano de 2020 de la mano del director deportivo Luis Helguera, mediante una cesión por una temporada y media, Sergio Ruiz ha sido imprescindible en los esquemas de Pepe Mel, que le nombró como uno de los capitanes para esta temporada. En su primera campaña participó en 37 de los 42 partidos, en los que marcó cinco goles y dio otros seis. Este curso, hasta la lesión, siempre había sido titular. Su balance es de seis participaciones.

El tobillo del ‘21’

Por otro lado, Jonathan Viera, recuperado en tiempo récord de una fractura en el dedo pequeño del pie izquierdo y de una rotura en el isquio derecho, dio el susto en el entrenamiento de ayer al sufrir una torcedura en el tobillo, aunque en principio no le impedirá estar pasado mañana frente al Real Zaragoza.

En todo caso, el de La Feria será evaluado antes del entrenamiento de esta mañana en Barranco Seco. Cabe recordar que en su ausencia, después de la cita de Lugo, la UD venció al Alcorcón, a la Real Sociedad B y al Fuenlabrada, y empató frente al Oviedo.