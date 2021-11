Navas: «Claro que se habla del ascenso directo»

«Claro que se habla porque estás a un punto, claro que se habla. El Almería no falla, el Eibar tiene una gran plantilla, el Tenerife lo está haciendo genial... Los que están por detrás también son equipos fuertes aunque no estén al nivel que se les pide. La Segunda va a ser bastante competitiva. Hemos tenido muchas bajas y hemos competido igual de bien que cuando estaban Viera o Pejiño. Este equipo puede dar mucho que hablar en la categoría», sentenció el central Raúl Navas.

«Hemos tenido muchas bajas y competido igual de bien; daremos mucho que hablar»

Su afirmación no es sino la confirmación de lo que todo el mundo en el seno de la UD siente: hay equipo suficiente para optar a algo más que al playoff. La percepción no es nueva, sino que surgió hace meses, y se asienta cada vez más a medida que pasan las jornadas. Lo mismo piensan en la isla vecina, Tenerife, cuyo equipo representativo marcha tercero con los mismos puntos que la UD pero con mejor diferencia de goles.

Del pique entre Las Palmas y Tete, según Navas, «no se habla, pero sí es bueno para todo el Archipiélago» que se mantenga «hasta el final» porque «va a ser un duelo bonito».

Un fijo

El central sevillano, de 33 años, es indiscutible para Pepe Mel desde que en plena concentración de Marbella en pretemporada se incorporara tras el pago de los 15.000 euros de su cláusula de rescisión. Sólo se perdió los partidos en los que estuvo lesionado –Ibiza, Burgos, Ponferradina y Cartagena– después de un diagnóstico equivocado.

«La lesión fue un poco jodida porque no era nada muscular y no salía nada en las pruebas. Al final, nos dimos cuenta de que fue un golpe en el glúteo que me pinzaba el nervio, pero no nos dimos cuenta de que era a causa del golpe porque había sido tiempo atrás. Cuando no te encuentras nada y ves que te duele te comes un poco la cabeza», reveló el jugador.

«Mi lesión no salía en las pruebas porque no era muscular; fue un golpe que afectó al nervio»

Y añadió: «Los futbolistas tenemos gente de confianza. Decidí salir –a recuperarse fuera de la Isla–, pero fue una decisión conjunta. Era un problema que venía de atrás, un golpe de semanas antes que no le dimos importancia».

Por otro lado, cuestionado por la mayor solidez defensiva de la UD este curso con respecto al pasado, comentó: «Para mí, como defensa, todas las veces que mantengamos la portería a cero será bueno para la defensa y para todo el equipo. Un equipo que no encaja goles es un equipo que está en lo alto de la tabla siempre. Hemos tenido algunas, pero podían haber sido más porque hemos encajado algunos goles tontos, de esos en los que medio te relajas».

Raúl Navas también se refirió al hecho de que la base de la plantilla la compongan jugadores canarios. «Siempre es bonito que haya gente de la tierra, sobre todo para el que lo vive internamente. Que haya 10 canarios jugando en el mismo momento es muy llamativo y dice lo que el club está haciendo, que es tirar de la cantera. La cantera amarilla es una cantera muy buena y muy jugona, ya se está viendo, y es una base para el futuro», aseguró el sevillano.

Jonathan Viera

Preguntado por el regreso de Jonathan Viera mañana ante el Zaragoza, dijo: «Es muy importante, sobre todo para la moral del grupo. Viera refleja la ambición de un futbolista porque que se rompiese el dedo hace 20 días y que ya esté con ganas de volver dice que la exigencia que él se pide a sí mismo la transmite al grupo para que no bajemos nunca los brazos».

«La cantera amarilla es muy buena y muy jugona; ya se ve y es buena base para el futuro»

«Está haciendo un inicio de campaña muy bueno, en el que está teniendo contundencia defensiva, sin encajar goles. Es un equipo al que será difícil meterle mano», comentó sobre el rival.