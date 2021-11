Pepe Mel: "Vivimos con presión y cada uno la lleva como puede"

"Todo aquel que quiera al club le desea lo mejor a Sergio. Espero que se cure y que tire para adelante. Lo va a conseguir. Estoy seguro de que va a volver más fuerte. Hemos intentado recuperarle intentando que estuviera feliz, preocupándose de su profesión. Con la edad que tiene, intentamos que viera las cosas con optimismo, que es lo que uno debe hacer. Ante el Fuenlabrada -el miércoles de la semana pasada- fue el último intento de que se sintiera futbolista y pensara en el fútbol”, agregó, al tiempo que aseguró no saber nada sobre la posible continuidad del jugador más allá del 31 de diciembre, cuando termina su contrato de cesión. "Eso hay que preguntárselo a Luis Helguera y al club. Lo único que sé es que en enero se incorpora al Charlotte", dijo.

“Los deportistas cada vez son más jóvenes y no todo el mundo es Pedri. Soportar el no poder salir a la calle, o que te sientas culpable por perder... La gente se piensa que al jugador le da igual, pero te sientes culpable. El deporte profesional, no solo el fútbol, rodea a los deportistas de profesionales que les ayuda y les orienta. No es una cosa que nos deba preocupar porque todos los clubes nos preocupamos por esa atención”, añadió en el mismo sentido.

Por otro lado, cuestionado por el regreso de Jonathan Viera después de cuatro partidos ausente por sanción, comentó que "hay que tener mucho cuidado". "Lanzarse a la piscina de decir si va a jugar o no, con semanas de antelación, no era lo indicado. A mí la cabeza me pide guardarlo, pero vamos a ver qué pasa. Va a estar en la lista y va a tener minutos, seguramente, porque cuanto antes tenga ritmo, mejor, pero es lo único que puedo decir. Tener a Jonathan al 100% nos da un plus. No podemos pensar solo a corto plazo, sino a largo plazo”, aseguró Mel.

“La última decisión no es algo que le corresponda a alguien en concreto, somos un grupo y lo que afecta a uno nos afecta a todos. Que un jugador esté fuera nos merma, sea quien sea, y buscamos el bien común del equipo. Es un consenso entre todos. Ya no solo depende de si él está bien o no, sino de lo que yo quiera hacer. Venimos de ganar y hacerlo bien, por lo que tengo que tomar la decisión”, agregó.

Mel, además, se refirió a las palabras de Raúl Navas esta semana en las que aseguró que el vestuario piensa en el ascenso directo. “Insistiría en la importancia de ganarle al Zaragoza. ¿Para qué nos vamos a preocupar de lo que pueda pasar en El Molinón, que es el último partido, cuando todavía queda tanto? Está demostrado que en Segunda los vaivenes son muchos. Lo que ahora parece de color de rosa se vuelve negro, y al revés. Tengo claro que el equipo que mantenga la tranquilidad cuando le vengan mal dadas cogerá puntos de más porque es necesario en la categoría”, dijo.

Sobre el rival, que al igual que la UD Las Palmas sólo suma dos derrotas en 15 encuentros, comentó: "El Zaragoza ha estado muchas veces cerca de ganar. Es un equipo que hace las cosas bien y tiene jugadores con oficio suficiente en la categoría. Es un equipo que, con nada que el resultado se le gire a favor, estará en la pelea y ya lo está. Los empates que le han mermado han podido ser victorias. Nosotros hemos pasado de encajar con demasiada facilidad a que solo hemos perdido dos partidos de 15. El no perder muchas veces ha significado ganar, que es lo importante, por eso tenemos 27 puntos”.