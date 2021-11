Jonathan Viera: «Si tenemos que perder, que sea así»

Jonathan Viera, que volvió a jugar con la UD Las Palmas cuatro jornadas después, asumió la derrota frente al Real Zaragoza (2-3) con normalidad y defendió el papel del equipo a nivel general.

«Creo que si el equipo tiene que perder, tiene que perder así. Hemos tenido muchas ocasiones, 15, 16 o más. La pelota les ha entrado más veces a ellos. El fútbol es así. Si hay que perder, hay que perder así. Creamos muchas ocasiones, Fue una lástima no marcar el 2-0 porque el partido habría estado hecho. Hay que mirar para adelante, lo que pasó, pasó», comentó el ‘21’.

El de La Feria también se refirió a su estado físico después de casi un mes sin jugar. «Bueno, estoy un poco cansado, pero la recuperación ha sido muy buena. Al principio me molestó un poco, pero me he notado muy bien», dijo.

Cardona

Por otro lado, Sergi Cardona, aseguró que «la derrota no puede cambiar la manera de hacer las cosas». «Tenemos que seguir igual. Estamos jugando bien, generando, y hay que seguir en esta línea», agregó el lateral amarillo.