«El peor enemigo del futbolista es su mente»

La especialista grancanaria aplaude el mensaje de Sergio Ruiz, de baja por depresión, e incide en la importancia de brindarle al psicólogo la misma relevancia que a un preparador físico en un vestuario profesional. «En una industria de dividendos como el fútbol, donde ganas por centímetros, la labor psicológica resulta crucial», valora.

El episodio de Ruiz y la psicología vuelven a sacudir el mundo del balón. La UD late en un diván. ¿Qué opinión le merece la baja del centrocampista cántabro -cuyo contrato de cesión finaliza el 19 de diciembre- por un cuadro de depresión? Se dirigió de forma emotiva a la caseta. «Mi cabeza dijo basta».

Me faltan datos y no es oportuno versar ni opinar sobre un paciente que no se encuentra en mis manos como es el futbolista Sergio Ruiz. Además, desconozco el diagnóstico médico. Hablar por hablar, en la gran mayoría de las ocasiones, lejos de iluminar puede perjudicar. Puede llevar a la confusión. Por lo que he leído, se toma un respiro y abandona el club de la UD Las Palmas. Este capítulo vuelve a poner en primera la plana la importancia del trabajo mental. Y no es casual, ya en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tuvimos la situación de Simone Biles. Pero hay más, de Iniesta a Álvaro Morata, en el mundo del fútbol se presentan situaciones que ponen en valor el rol del psicólogo. Es capital.

Ruiz regresó ante el Fuenlabrada con una participación de diez minutos -fue su último partido de amarillo-. Desde el club aseguran que se hizo con ‘fines terapéuticos’. ¿Considera que se obró de forma adecuada?

Siempre utilizo el mismo ejemplo con mis pacientes [la especialista trata a una lista importante de jugadores del Archipiélago], cuando un futbolista tiene un problema en el tobillo, se le aplica un vendaje especial. El fin es evitar las molestias para que pueda competir en óptimas condiciones.Los futbolistas son guerreros, me gusta recalcarlo. En el caso de Ruiz, habrán tratado de buscar una solución. Al final, aporta visibilidad al tratamiento de la salud mental en el deporte élite. Una lesión de rodilla tiene su proceso de recuperación, en el caso de un ligamento cruzado, seis meses de baja. ¿Pero qué pasa con las lesiones mentales? ¿Son lesiones invisibles? En el fútbol aún hay miedo a tratar sin estigmas este tipo de situaciones, aunque estamos avanzando. Si hay un preparador físico y su rol es fundamental, demando este protagonismo para el psicólogo.

¿El caso de Ruiz puede provocar que aparezcan más contratiempos de índole mental en el fútbol de Primera y Segunda?

Todo deportista de élite cuenta con una predisposición, casi innata, para rendir bajo condiciones extremas. Tenemos el ejemplo de Pedri, algo impresionante. Ese registro reflexivo, cien por cien concentración. No olvide el esfuerzo y trabajo de Cristiano Ronaldo con las técnicas de meditación. Dispone de coach personal y es un gran valedor del trabajo del psicólogo. Detrás de todo gran deportista, hay una mente poderosa. Hay que brindar al competidor las herramientas precisas. Cuando el deporte de élite es una industria de beneficios y millones, ganas por centímetros. La aportación de un profesional resulta capital, sana la mente, rindes y da puntos.

¿Conoce estudios que vinculen los efectos del Covid-19 con el daño neuronal o problemas de índole psicológico?

El virus te genera instantes de pánico, tienes miedo a las noticias. Te preparas para lo peor un mero mecanismo de supervivencia. Es fundamental encauzar la mente para cada una de las situaciones. No olvide que el peor enemigo del futbolista de élite está en la mente. En relación al impacto directo del virus, no hay estudios que vinculen sus consecuencias con enfermedades o patologías de índole psicológica.

¿Qué terapia debe seguir ahora Ruiz en Santander?

No me voy a meter en ese aspecto, depende del plan que tenga del equipo de psicólogos y psiquiatras. Escuché a Ruiz y su mensaje resultó emocionante en los diferentes medios de comunicación. Conforma todo un ejemplo. Lo encara con mucha naturalidad, me parece de un gran impacto didáctico para todos. Debemos aprender de este nuevo escenario. Insisto que igual que puedes sufrir un percance muscular, puede fallarte la mente. Precisas de una cura. Miedos, angustias, recelos...Así como tratar la problemática del jugador canario, que regresa al Archipiélago a los dos meses por su falta de adaptación en la Península. Hay muchos frentes abiertos. De igual manera, como las microlesiones, son percances en ocasiones de índole sensitiva.

En tiempos del ‘big data’, la presencia de la psicología deportiva es latente en los principales clubes de fútbol del planeta. En la selección española, Joaquín Valdés es una pieza fundamental en los éxitos de Luis Enrique. El trabajo mental con los ases del balón lo introdujo Benito Floro en la década de los noventa. ¿Tras tres décadas en el diván, qué le falta a la psicología deportiva para alcanzar el máximo grado de relevancia en los clubes?

Está más que aceptado y considerado que es un camino fundamental para abrazar el éxito. Le pongo un ejemplo sobre la mesa. Las horas de sueño. Si analizamos el período de descanso de cada uno de los protagonistas, sabremos quién llega en mejor estado de forma para lanzar un penalti o un golpeo específico. Solo es una muestra del amplísimo campo de investigación de la psicología deportiva en el mundo del fútbol. Las capacidades se multiplican con un buen diagnóstico. A menos, la situación de Ruiz, al que le deseo una inmediata recuperación, nos ha servido para hablar de un cuestión fundamental.