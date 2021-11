Eric Curbelo y su abrazo a la felicidad: "Quiero renovar con la UD; estoy en un gran momento"

¿Forma parte de la cofradía del ascenso directo? Navas ya porta la pancarta...

Por supuesto que sí. Podemos llegar a las dos primeras posiciones porque contamos con un gran equipo. Lo considero como un espaldarazo definitivo. Estamos haciendo un trabajo enorme, el hecho de estar en liguilla es un gran premio a esta labor tras 16 jornadas. Pero esto es muy largo. Restan 26 finales. Los que no se ganen, pues se empata o pierde pero ofreciendo una buena imagen como ante el Zaragoza. Estar en la zona alta de la tabla te brinda confianza, una vez más, todo se reduce a ese término: ‘la confianza’. Que el juego sea efectivo, bello, tener esa libertad dentro del campo de hacer lo que entrenamos. Si no llegan los resultados, sin creer en ti mismo no puedes alcanzarlos.

El 5 de julio renovó una campaña. ¿Tiene cláusula de ampliación por partidos?

Exactamente no es así, hay un acuerdo verbal de poder ejecutar la ampliación sin problema. Estoy muy feliz, quiero seguir aquí.

En enero ya puede negociar con otro club. ¿Cierra la continuidad al cien por cien?

Es sentarse de nuevo; estoy muy contento, me quiero quedar aquí. Soy muy feliz, me han dado la oportunidad de ser profesional. Las instalaciones son increíbles, ni en Primera puedes disfrutar de este paraíso logístico. El clima es otro aspecto a tener en cuenta. Está en sus manos [las de la UD] y no considero que haya problemas.

El pasado verano se cerró con su continuidad hasta junio del 2022. Álex Suárez, por ejemplo, firmó por tres años más. ¿Usted se sintió infravalorado?

Son circunstancias, lo analicé de forma detallada con mi agente Pedro Bravo. Me dijo que confiaba mucho en mí y en mis condiciones. Pensaba que podía destacar, para luego negociar de nuevo. Siendo sincero, nos la jugamos un poco, porque te llega una lesión fuerte y tienes un problema. Carecerías de tiempo para ganarte la renovación. Pero no he tenido lesiones graves, pocos partidos son los que he me perdido. Mi cuerpo aguanta, decidimos ir paso a paso y creo que hemos acertado.