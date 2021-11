La reivindicación de Maikel Mesa

Como marcado por el fatalismo, sus dos últimas presencias fueron edulcoradas por la derrota y el drama. La única manera de reivindicarse es bajo el silencio de la oficina de Barranco Seco. Proletario de la furia, ajeno al destino.

Para profanar el templo boquerón, el novelista José Mel Pérez recupera a Álvaro Lemos -dolor estomacal- y a Eric Curbelo -cumplió su duelo de sanción-. Además, Alberto Moleiro y Saúl Coco regresan hoy a la Isla tras sus compromisos internacionales. En relación a la enfermería, Pejiño y Pinchi dieron ayer otro paso hacia su recuperación definitiva.

Custodiados por Juan Naranjo, jefe del equipo de fisios de la UD, completaron su pauta de carga física y potencia. Se alistarán para tomar el feudo malacitano en un abordaje en toda regla. Una misión de alto riesgo, ya que la formación de José Alberto López no conoce la derrota de local en este inicio liguero -seis victorias, dos empates, nueve tantos a favor y dos en contra-. Peñaranda hizo carrera continua y tocó el esférico. Se suma a los descartes de Nuke Mfulu, Sergio Ruiz y Unai Veiga.

Al son de Jonathan Viera

Con Raúl Fernández como único jugador que ha disputado la totalidad de los minutos bajo palos (1.440’), el resto de la retaguardia la conforman el cuarteto de lujo: Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Navas y Cardona. Enzo Loiodice y Fabio González son inamovibles. Con Viera de enlace, en los costados podría regresar Benito Ramírez por Óscar Clemente. Kirian y el pichichi Jesé completan el once.

Con el expreso deseo de fichar en el próximo mercado invernal, la UD busca el sábado el segundo éxito foráneo para seguir en las alturas de la tabla. En la búsqueda del relevo de Sergio Ruiz y de un nueve, se reabre el culebrón Maikel Mesa. ¿Debe salir en enero? Lejos de arrojar la toalla,se siente útil

con su máxima entrega.La justicia de Mel es soberana. Los amarillos lucen la quinta plaza y buscan dinamitar La Rosaleda. Un sitio en el once cuesta un riñón.

Gol de Coco a Mauritania

El central amarillo Saúl Coco anotó el tanto de Guinea Ecuatorial ante Mauritania (1-1) en el cierre del Grupo B de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Guinea no accede a la ronda final. Por su parte, el atacante de la UD Alberto Moleiro cerró su participación con la España sub 19 de Denia ante Bélgica (2-2) en la Ronda Élite para el Europeo. La Rojita ya tenía el billete sellado. Moleiro se metió un ‘autogol’ en el 1-2 de Bélgica. | P. C.